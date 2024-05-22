警聯同入境處旺角打擊非法勞工　13人被捕

警方表示，旺角警區聯同入境事務處根據線報及深入調查後，昨日（21日）展開代號「冠軍」的跨部門反非法入境者及非法勞工行動，突擊巡查旺角區內多個地點，總共拘捕13人。



警方拘捕13人。（警方提供）

被捕人分別是一名本地男子、7名內地女子、4名內地男子及一名外籍女子，年齡介乎28歲至53歲，分別涉嫌「聘用非法勞工」、「違反逗留條件」及「非法入境」等罪行，所有被捕人現正被扣留調查，部份人稍後將交由相關部門跟進。據了解，涉案7名內地女子持雙程證來港，至於4名涉案內地男子沒有身份證明文件，被捕外籍女子來自越南，持護照到港。

旺角警區一直積極打擊相關罪行，並與相關部門和持份者合作搜集情報，在不同地點採取突擊或聯合行動。

根據香港法例115章《入境條例》，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。