土瓜灣工廈命案｜3被捕人與死者為同鄉　事前於工廈單位飲酒聯誼

土瓜灣美華工業中心昨日（2日）發生命案，一名有酒氣男子被發現不省人事，倒臥在工廈停車場出入口一手推車上，送院後不治。警方經調查後，拘捕3名男子，九龍城警區刑事部總督察羅程瀚今午（3日）交代案情表示，40歲男死者與3名被捕人為同鄉，事發前在工廈一單位內聯誼，其間有人飲酒，後來死者在單位內不適昏迷，遭3名被捕人以手推車搬到工廈。3人涉嫌「非法處理屍體」被捕，其中一人另涉「逾期居留」，全部人正被扣查。



土瓜灣美華工業中心發生命案，警方檢獲用作搬運死者的手推車、承托其頭部的膠牌，以及蓋在其身上的毛氈。（左朗星攝）

警方於昨午3時35分接報，指一名男子醉酒倒臥在涉案工廈外，神智不清。警方及救護員到場，發現他倒臥在手推車上，男子被送往伊利沙伯醫院搶救，至昨午3時55分證實不治。他被發現時身上沒有身份證明文件，亦無明顯傷痕。其死因有待驗屍後確認。

土瓜灣美華工業中心發生命案，蓋在死者身上的毛氈上有污跡，警方正化驗屬什麼物質。（左朗星攝）

警方經調查後，得悉40歲姓汪中國籍男死者持雙程證來港，早前與3名男同鄉在工廈的一個單位內聯誼，其間有人飲酒。後來死者在單位內不適昏迷，3名同鄉將他搬上手推車，用一個「小心地滑」膠牌承托其頭部，並用毛氈鋪在死者身上，由單位搬到工廈外之後逃去。

土瓜灣美華工業中心發生命案，警方檢獲用作搬運死者的手推車、承托其頭部的膠牌，以及蓋在其身上的毛氈。九龍城警區刑事部總督察羅程瀚（左）及重案組第一隊主管督察何冠威交代案情。（左朗星攝）

警方掌握該3名男子的容貌特徵後，封鎖工廈各個出入口搜查，其在附近發現該3名男子，經調查後以涉嫌「非法處理屍體」拘捕他們。3人分別姓許（35歲）、姓汪（36歲）及姓陳（51歲），其中陳男另涉逾期居留被捕。被捕人均持雙程證來港，報稱無業，據悉他們與死者均由福建抵港，當中來港時間最短一人亦已到港兩個月。警方已掌握涉案單位的租用人資料，據知單位內檢獲一定數量的啤酒罐，但警方亦不排除有人曾飲用其他酒類。

▼3名被捕男子6月2日晚上由警員押走▼



《香港01》記者今早返回涉案工廈，仍有警員在場調查，涉事單位已被鐵鏈鎖上大門，內有大量裝修工具等雜物。據街坊透露，單位不時有內地人出入，不排除被改裝成劏房。

土瓜灣工廈命案中，一名男子被發現躺臥美華工業中心地出入口一輛手推車上，送院後不治。死者姓汪（40歲），與3名涉嫌「非法處理屍體」的被捕人均來自內地。（翁鈺輝攝）

+ 1

▼6月2日土瓜灣美華工業中心現場情況▼



現場遺下手推車。（梁偉權攝）

現場遺下手推車，探員套取指模蒐證。（梁偉權攝）