西灣河太安樓2南亞漢涉藏毒拒捕　警用胡椒噴霧制服

西灣河發生襲警及藏毒案。今日（7日）中午12時許，一名28歲印度籍男子及一名24歲巴基斯坦籍男子在筲箕灣道57-87號太安樓停車場遇警截查，惟二人拒絕合作。警員口頭警告不果，二人繼而反抗，警員遂出動警棍及胡椒噴霧將二人制服。兩名南亞漢涉嫌阻礙公職人員執行職務及拒捕被捕。警員進一步調查時，在該巴籍男子的電單車上搜出少量大麻，該男子涉嫌藏毒。事件中，3名警員及2名被捕人均告受傷，送往東區醫院治理。從網上圖片可見，多名警員在太安樓將一人制服在地。



筲箕灣道太安樓一平台，一名28歲印度籍男子及一名24歲巴基斯坦籍男子涉嫌拒捕罪、阻礙公職人員執行職務及藏毒被捕，警員一度出動胡椒噴霧制服兩人。（Pui Sung Lam Facebook 圖片）

筲箕灣道太安樓一平台，一名28歲印度籍男子及一名24歲巴基斯坦籍男子涉嫌拒捕罪、阻礙公職人員執行職務及藏毒被捕，警員一度出動胡椒噴霧制服兩人。（Pui Sung Lam Facebook 圖片）