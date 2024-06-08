北區醫院外男子倒斃｜24歲死者從事IT行業　曾透露外出見工

今日（8日）清晨5時49分，一名男子倒斃在北區醫院對開的保健路，身上有多處瘀傷、面部腫脹，傷勢可疑，不排除曾被人毆打。有閉路電視片段顯示一輛私家車停泊上址，兩名可疑男子將相信是事主的人抬下車棄路邊，然後登車離開。新界北總區重案組已接手調查。

死者24歲姓黃本地男子，現場消息指他從事IT行業，間中會接Freelance工作（自由工作者），本身在家工作。據知事主曾透露要外出見工。警方正就此調查。



死者的親友到北區醫院了解情況後離開。（董素琛攝）

二人夾手夾腳將一人抬到行人路與單車徑之間，棄之不顧。

二人然後前後腳上車離開現場。

今日（8日）清晨5時49分，警方接獲途人報案，指北區醫院對開保健路有一名男子倒地昏迷。救護員到場將事主送入北區醫院，但證實不治。警方將案件暫列有人昏迷及送院時死亡，大埔警區重案組到場調查，其後案件改由新界北總區重案組接手。

消息稱，報案人在案發位置對面等過馬路，見到案發位置停泊了一部深色私家車，感到可疑。過馬路後見到兩名男子登上該私家車往百和路方向離去，同時見到一名穿紅色衫的男子倒臥路邊，於是報警。據了解，死者年約20餘歲，沒有證件或財物隨身，惟身上有多處瘀傷、面部腫脹，送入急症室後證實不治。

探員由北區醫院檢走一袋證物。（董素琛攝）

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警方表示，於今晨5時59分接獲途人報案，指兩至三名男子懷疑將另一名男子從一私家車搬到上水保健路9號外一行人路，涉事者其後登上該輛私家車逃去。救援人員到場後，發現24歲姓黃男事主倒臥於上址行人路，他昏迷被送往北區醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。警方經初步調查，案件暫列送院時死亡，交由新界北總區重案組跟進，暫未有人被捕。