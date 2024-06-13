有片｜疑貓咪遭Benz輾完再輾　司機乘客施然離去　網斥：天怒人怨

網上瘋傳兩段懷疑私家車輾貓的恐怖片段，可見一隻躺臥在馬路中央的貓咪，遭一輛平治私家車輾過，奄奄一息。男司機及乘客一度落車查看，其後施然登車掉頭，原路離開時竟再度輾過貓咪，過程全被附近「天眼」拍下，引起公憤，有網民怒斥「天怒人怨」、「一定要判刑」。據悉，事發地點為元朗，時間為昨（12日）凌晨2時許。



涉事平治原路離開時，再度輾過貓咪。（Kin Wu Wu／車cam L－香港群組）

兩段影片共長約2分鐘，可見一隻體形細小的疑似貓隻，躺臥一條馬路上休息，一輛平治私家車其後駛至，右邊輪將其輾過，車身明顯上下跳動一下。男司機疑感異樣，一度停車約2秒，然後駛前數米後停低，可見貓咪從右後輪跌出，奄奄一息。

片中可見，被輾貓咪翻轉一圈，手腳微動，已無法動彈。私家車停低後，男司機及乘客先後落車，其中男司機走近貓咪旁，彎身查看後隨即折返，與乘客對話後，兩人施然返回私家車，其後開車轉入小路。另一影片可見，私家車掉頭原路駛走，卻再一次輾過貓咪，車身同樣上下起伏搖擺，但私家車已絕塵而去。

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片段被上載至社交平台後，惹來網民一面倒撻伐，認為必須報警，怒斥「天怒人怨」、「極度殘忍」，「唔可以放過呢啲人渣」 、「一定要判刑」。

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