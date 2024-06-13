元朗車輾貓｜Benz兩度輾貓網片瘋傳　消息：29歲男往警署自首

今日（13日）網上瘋傳私家車兩度輾貓的恐怖「天眼」片段，可見一隻貓躺臥一條馬路休息，其後被一輛平治私家車輾過，男司機及乘客先後落車，其中男司機彎身查看貓咪後，兩人即施然返回車上，其後掉頭原路駛走時，竟再一次輾過貓咪，絕塵而去。事件在網上引起公憤；消息稱，一名29歲男子今晚親往元朗警署自首，涉嫌與該宗交通意外撞到貓隻後不顧而去案件有關。



命喪輪下的流浪貓名為「波尾」。（讀者提供）

據發現貓屍的男村民透露，今次命喪的貓貓於過去大半年出現，他為其起名「波尾」。他昨日（12日）早上7時許外出上班時驚見貓屍，翻看閉路電視片段後，才赫見波尾於凌晨被車輾死，其後向毛孩關愛組求助。及至今早（13日）7時半，他亦親身前往元朗警署報案，直斥：「真係好難接受！傷害動物本身已經大鑊，仲要走咗去，仲要碌多次，真係好兒戲！」他又指，過往已曾發生同類事故，促請警方加強執法及修例，以儆效尤。

毛孩關愛組負責人文哥表示，「（貓貓）個頭輾到爆晒！」經初步判斷後，死亡貓隻為成年雌性唐貓，相信為流浪貓，如最終無人認領，會為貓貓安排火化。但現時不會即時處理，以便警方蒐證或有進一步行動。

▼ 元朗平治兩度輾貓天眼片段 ▼



涉事平治原路離開時，再度輾過貓咪。（Kin Wu Wu／車cam L－香港群組）

相關片段惹來網民撻伐，認為必須報警，怒斥「天怒人怨」、「極度殘忍」，「唔可以放過呢啲人渣」 、「一定要判刑」。

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