有片｜電動單車男因的士切線慢速　開車門理論　網民：惡人先告狀

社交平台今日（15日）流傳一段近半分鐘的車Cam片段，拍攝到觀塘有一輛的士打左燈及切線入茶果嶺道。切線一刻，的士後方有一名身穿黑衫的男子騎著電動單車駛至，惟兩車仍至少相距約6米距離。惟單車男疑因的士切線，遂減慢車速，再切入左一線。其後兩車因交通燈轉為紅燈而雙雙停車。豈料單車男隨即駛近的士及與的士司機理論，未幾更落車走向司機位打開車門，繼續指罵司機，甚至有推撞，顯得相當勞氣。影片就此結束，但卻引起網民熱議。



不少網民認為的士司機並無做錯，因為本身的士車速不快，而且早已打燈切線，加上兩車相距一定距離，並不構成危險。網民反指單車男駕駛電動單車已屬違法，仍「惡人先告狀」，直指他「無牌，惡過有牌」，並指單車男涉嫌襲擊的士司機，已至少干犯兩宗罪，要求報警處理。



切線一刻，的士後方有一名身穿黑衫的男子騎著電動單車駛至，惟兩車仍至少相距約6米距離。

單車男疑因的士切線，遂減慢車速，再切入左一線。

兩車因交通燈轉為紅燈而雙雙停車。豈料單車男隨即駛近的士及與的士司機理論。

根據現時法例，任何人在行車道，行人路及單車徑上使用未經登記「電動可移動工具」，例如：電動滑板車、電動單輪車、電動平衡車、電動滑板、電動單車等，可能違反《道路交通條例》（香港法例第374章）及其附屬法例及其他相關法例。一經定罪，最高可判罰款港幣1萬元及監禁12個月。