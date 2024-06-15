旺角弼街寵物店遭撬鎖　女合夥人被捕　疑涉生意糾紛捲上周同類案

旺角弼街一間樓上寵物店今早（15日）發生刑事毀壞案，一名疑捲入生意糾紛的女合夥人被捕，更揭發她懷疑與另一宗上周發生的刑毀案有關。警方於今早10時許接獲弼街49號一間樓上寵物店的女職員報案，指透過閉路電視發現店舖大門的鎖被人撬開。警員到場調查後，以涉嫌刑事毀壞拘捕一名52歲姓陳女子，據知她是寵物店的其中一名合夥人。案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。



據了解，陳女與另一名32歲姓葉男子自去年5月起經營涉事寵物店，並聘請37歲姓薛女報案人作為員工，平日由葉男與薛女打理店舖。陳女疑拖久薛女多個月的工資，薛女於是向勞工處求助，陳女曾多次向她發訊息要求會面遭拒。陳女另於今年初表示欲退出經營寵物店，與葉男發生糾紛。

據知陳女於上周五（7日）到寵物店尋找薛女，惟薛女不在場，陳女其後剪斷寵物店外閉路電視的線路後離去。薛女其後報警，警方列作刑事毀壞案跟進。至今早陳女再到寵物店，發現門上增設一個鎖頭，於召鎖匠撬開鎖頭，但未有開門。薛女透過閉路電視發現後，通知葉男到場並報警。警員接報趕至，獲葉男確認被撬鎖頭為他所有，遂拘捕陳女，調查證實她亦與上周案件有關。