機場南跑道疑有外來碎片關閉　多班航機盤旋　最久候約句鐘始著陸

香港國際機場南跑道凌晨懷疑發現外來碎片，須緊急關閉，據悉事發時機場僅單跑道運作，多班抵港航班須在空中盤旋等候，其中最等候時間最久的航班約為一小時，直至正在維修的機場北跑道重開，所有來港航班始魚貫改在北跑道降落；至於擬起飛的航班亦大受影響，須待抵港航班降落後、或趁空檔期間才能起飛。



國泰航機在香港機場。(資料圖片)

本港機場雖設有「三跑道」，但中跑道預料今年底才啟用，現時只由南跑及北跑負責航班起降。本港時間周一（17日）大約凌晨4時許，當時本港機場的兩條跑道中，只有南跑可作單跑道運作，北跑道則在維修當中。此時，據報南跑道被發現有外來物件碎片，為安全起見，機場立即關閉南跑道檢查。多班準備起飛的航班隨即叫停；而最少十多班來港航機，則在航空交通管制人員指示下，分別在本港以東或以南空域盤旋，部份已在最後降落階段的航班，更須執行復飛程序，繼而加入盤旋的行列。

國泰航機正在降落香港國際機場。(資料圖片)

直至本港時間大約凌晨5時10分，機場北跑道重新開放，正在盤旋的航機在管制人員指示下，魚貫進入降落航道，並在北跑道 （25R）著陸；至於離港的航機，亦須改為使用北跑道，但須等候抵港航班降落後始能起飛。而機場地勤人員則在南跑道尋找可疑碎片。消息稱，該碎片不排除為輪軚的碎片。

CX811航班在南跑復飛，約一小時後始在北跑降落。(圖片來源：Flightradar24.com)

根據航班追蹤網站Flightradar24.com資料顯示，國泰CX811由美國波士頓飛返香港的航班，在本港時間凌晨4時22分曾在香港機場25L（南跑道 )嘗試降落，惟至離地2300呎以，於跑道頭攀升至5000呎並飛越跑道上空，隨後維持高度往東南方飛行，至本港以南的担杆列島上空盤旋多個圈，至凌晨5時20分才成功著陸本港機場。

機場人員駕車在南跑搜索可疑碎片。(圖片來源：Flightradar24.com)