大嶼山大東山七旬翁玩滑翔傘失蹤　疑掛樹上情況未明　多部門搜索

大嶼山發生玩滑翔傘失蹤事故。今（17日）午約3時20分，一名年約75歲男子在鳳凰徑第2段、大東山一號觀景台近長沙附近玩滑翔傘時，疑意外掛於樹上受困，其後失聯，同行友人報警求助。政府飛行服務隊、消防攀山拯救專隊等，大批救援人員登山搜索，中國香港滑翔傘協會亦加入協助，惟傍晚前後開始，現場能見度下降，至今仍未尋回事主。據同行友人表示，事主為一名退休警員，飛出約20秒後入雲失蹤。



消防出動攀山拯救專隊在山上尋人。（王譯揚攝）

消息稱，事主偕友人於大東山起步玩滑翔傘。約半小時後，事主透過對講機通知其他人，表示自己迷路，並掛在一棵樹上，未能降落。友人一度高呼其名字，試圖讓事主辨別方向；其後，事主再透過對講機通知友人，表示自己受傷，其後失聯，友人立即報警。

與事主同款的滑翔傘。（中國香港滑翔傘協會提供）

據事主同行友人表示，今早10時許，他們一行7人於伯公拗附近集合，下午1點半左右上山，等待雲霧退散後才玩滑翔傘，「我哋係好守規矩㗎！」他續指，當時能見度相當高，由其中一位經驗豐富的教練先行飛出，確認環境安全後，75歲事主才接著飛出，「飛嘅初時係ok㗎，飛咗大約20秒，前面有舊雲，我哋有叫佢拉一拉個滑翔傘，但聽唔到，之後佢就入咗雲，然後唔見咗。」他又表示，事主為退休警員，雙方一同玩滑翔傘約5至6年。

事主同行友人出示圖片，指事發時當時能見度清晰。（王譯揚攝）

同行友人在場協助調查。（王譯揚攝）

事主當時在鳳凰徑第二段，近大東山觀景台附近玩滑翔傘後失蹤。（王譯揚攝）

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