大嶼山七旬翁玩滑翔傘失蹤　7小時後終被尋獲　消防：意識不清醒

一名約75歲姓鄧男子今午（17日）於大嶼山鳳凰徑第二段、近大東山觀景台玩滑翔傘時失蹤，大批救援人員登山搜索7小時後，及至晚上9時許，消防終尋回男事主，據消防所指，事主意識不清醒，救援人員正設法將其帶落山。



事主出事時使用的滑翔傘。（中國香港滑翔傘協會提供）

事件中，中國香港滑翔傘協會一度加入協助，根據相片可見，男事主出事前身穿一件Polo衫 、外加一件灰色背心，頭戴黑色頭盔及護目鏡，其使用的滑翔傘為螢光黃色。

根據相片可見，男事主身穿Polo衫 、外加一件灰色背心，頭戴黑色頭盔及護目鏡，其使用的滑翔傘為螢光黃色。（中國香港滑翔傘協會提供）

消息稱，事主偕友人於大東山起步玩滑翔傘。約半小時後，事主透過對講機通知其他人，表示自己迷路，並掛在一棵樹上，未能降落。友人一度高呼其名字，試圖讓事主辨別方向；其後，事主再透過對講機通知友人，表示自己受傷，其後失聯，友人立即報警。

據事主同行友人表示，今早10時許，他們一行7人於伯公拗附近集合，下午1點半左右上山，等待雲霧退散後才玩滑翔傘，「我哋係好守規矩㗎！」他續指，當時能見度相當高，由其中一位經驗豐富的教練先行飛出，確認環境安全後，75歲事主才接著飛出，「飛嘅初時係ok㗎，飛咗大約20秒，前面有舊雲，我哋有叫佢拉一拉個滑翔傘，但聽唔到，之後佢就入咗雲，然後唔見咗。」他又表示，事主為退休警員，雙方一同玩滑翔傘約5至6年。

同行友人在場協助調查。（王譯揚攝）

消防出動攀山拯救專隊在山上尋人。（王譯揚攝）

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