警港島交通執法拘兩男　勾走11輛車　票控多名不依燈號過路行人

警方昨日在港島區多個交通黑點執法，拖走11輛汽車、發出逾2,000張「牛肉乾」、拘捕兩名駕駛人士、以及向多名不依燈號過路的行人發傳票。警方稱，交通違例除會影響其他道路使用者外，更有可能導致交通意外，嚴重危害自身安全，呼籲市民應顧己及人，守法守禮。



警方於港島區進行交通執法行動，勾走11輛車。(警方圖片)

警方表示，港島總區交通部、各警區警務人員聯同交通督導員昨日（19日）在港島舉行總區交通日，在多個交通黑點採取執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。

警方於港島區進行交通執法行動，勾走11輛車。(警方圖片)

行動中，警方共拖走8輛造成嚴重阻塞的違泊車輛、及3輛不適宜在道路上行駛的車輛，以及發出2,006張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車、沒有遵從交通標誌及道路標記等違例事項。此外，警方拘捕一名因欠交法庭罰款被通緝的65歲姓袁男司機；另外，警方以涉嫌「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」，拘捕一名49歲姓周男司機。

警方同時利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現有45輛違例車輛，將會向相關人士作出檢控。警方也發出46張傳票，當中主要涉及行人不依交通燈號過馬路、及沒有展示有效的車輛牌照等違例事項。