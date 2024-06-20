七人車泊佐敦街頭遭歹徒搶走　女車主發相追尋：有預謀好猖狂

一名七人車車主，昨日（19日）晚上在佐敦白加士街泊車後前往取外賣，不消3分鐘，遭歹徒伺機偷車，跳上其七人車開走。車主嘗試阻止，與賊人拉扯致雙手瘀腫，可惜不成功被對方逃脫，只好致電報警。車主求助附近商店翻查閉路電視，懷疑歹徒有同黨，直斥有預謀犯案「好猖狂」。



車主托朋友在社交網站貼文發相尋車。（facebook圖片）

女車主姓李，今日托朋友在社交網站貼文發相尋車，內容稱「HELP被搶車」，指在白加士街90號麻辣王、牛仔冰室對開，被一名男子搶去其七人車，歹徒戴黑色帽，穿白底灰色花紋T裇，往吳松街方向逃去。

《香港01》聯絡到車主李小姐，她懷疑搶車歹徒有同黨，閉路電視可見共3男1女在路邊聚集，疑找尋「獵物」。她憶述事件經過稱，昨晚11時40分左右，她駕車到白加士街「麻辣王」取外賣，因為預計只兩三分鐘，並沒鎖車；完事準備離開之際，突然一名男子趨前搭訕。李說：「佢話舖頭嘅雞翼都好味，建議我買埋。」

李小姐指，白衫戴帽男（右一）搶去她的七人車，另一名白衫男（左二）則曾與她搭訕，而CCTV拍攝到案發前他們與另外兩男女在路邊傾談，懷疑是找尋目標中。（閉路電視截圖）

李小姐指，白衫戴帽男（右一）搶去她的七人車，另一名白衫男（左二）則曾與她搭訕，而CCTV拍攝到案發前他們與另外兩男女在路邊傾談，懷疑是找尋目標中。（閉路電視截圖）

此時，店員見到另一名男子走上李小姐的七人車開走，連忙高叫喝止。李小姐亦馬上走上前阻止，「我打開車門扯佢，想拖佢落車，但係拖唔到，佢想撞我」 ，對方隨即驅車逃去。李小姐的手指和手掌瘀腫，未及求醫，她事後獲得附近店舖的CCTV錄影，發現「搭訕男」、「搶車男」與另外一男一女在案發前曾經在路邊傾談，懷疑他們是同一黨，守候「獵物」再分工拖延和搶車。

李小姐指歹徒有預謀犯案，怒道：「好猖狂呀！邊有人搶車架？落車攞個外賣，就有人搭訕，跟着就（喺身後）搶車，好恐怖。」她的七人車於去年9月購入，未夠一年。

車主李小姐在白加士街90號麻辣王、牛仔冰室對開，被一名男子搶去其七人車，歹徒戴黑色帽，穿白底灰色花紋T裇，往吳松街方向逃去。（鄭嘉惠攝）

警方稱，今日（20日）凌晨零時46分，姓李女子報案稱，在百加士街泊車後落車購物，回頭發現有人登上其車逃去，案件列偷車處理。