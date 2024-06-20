警搗屯門新墟唐樓無牌賣淫按摩院拘14女 年齡介乎32至57歲
撰文：羅敏妍
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警方昨日（19日）於屯門新墟一帶唐樓進行「劍舞」行動，打擊提供性服務的無牌按摩院，一共搗破11個單位。行動中拘捕14名女子，年齡介乎32至57歲，涉嫌干犯「協助管理賣淫場所」、「協助管理無牌按摩院」及「違反逗留條件」被捕。
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屯門分區助理指揮官（行動）總督察黃龍陳述案情，指警方在屯門新墟一帶的唐樓發現有單位被用作經營無牌按摩院，不法之徒利用無牌按摩院作招徠，實則提供性服務，嫖資由300元至600元不等。有見及此，屯門警區特別職務隊、屯門及青山分區的雜項調查隊及新界北總區機動部隊，於昨日（19日）進行一個名為「劍舞」的聯合行動，在屯門新墟一帶的唐樓，搗破11個目標單位，拘捕13名本地女子及1名內地女子，年齡介乎32至57歲，涉嫌干犯「協助管理賣淫場所」、「協助管理無牌按摩院」及「違反逗留條件」被捕。警方在涉事單位檢獲廣告牌、按摩床、避孕套、潤滑劑、毛巾及按摩油等。警方已出信予相關業主及租客通知單位被用作不法用途。
警方向業主及租客作出呼籲，根據香港法例第200章，任何業主及租客若租出單位，而明知會用作經營賣淫場所用途，即屬違法，最高可被判監禁7年。此外，根據香港法例第266章《按摩院條例》，任何人管理、經營或協助管理沒有持有有效經營牌照的按摩院，即屬違法，最高可被罰款5萬及判監禁6個月。
警方留意到唐樓的保安系統存在安全隱患，陌生人能夠自由出入，因此呼籲大廈的業主或法團，在出入口加裝大閘及閉路電視。不少唐樓大廈的外牆掛滿各式各樣的招牌，惟廣告牌在晚上發光對居民造成滋擾，加上日久失修及其懸挂的形式或構成危險，呼籲業主或法團自行拆卸有關招牌或尋求政府部門協助。黃龍指，屯門警區將繼續嚴厲打擊在區內的非法賣淫活動，期望市民能夠安居樂業。