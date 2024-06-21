控煙辦偕警「放蛇」打擊加熱煙　七人車內檢逾萬元貨拘男賣家

控煙辦聯同警方今日（21）採取「放蛇」行動，打擊售賣加熱煙。控煙辦日前發現有人在網上兜售加熱煙，遂喬裝顧客購買約400支加熱煙及一部煙機，總值約1,900元，並相約該名賣家於今日在佐敦白加士街交收。



今午4時半，一輛黑色七人車現身，車上一名男賣家拒絕下車，並在車內與喬裝人員交收。人員趁時機成熟表露身份，另有10多名控煙辦人員及警員掩至；該名男子一度掙扎，最終被制服。

人員在一輛私家車內檢獲加熱煙及加熱煙機。（羅日昇攝）

人員搜查車輛後，最終檢獲約6,000支加熱煙及一部加熱煙機，總值港幣約1.5萬元；並拘捕一名涉案男子。據了解，有人聲稱要到不同地方「派貨」。

一名男子被帶走調查。（羅日昇攝）

政府日前擬進一步管制擁有另類煙品，不再豁免自用。2022年4月，立法會通過《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》，禁止任何人士進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品、草本煙及任何相關的器具、零件及配件。但該法例並未禁止擁有該類另類煙草產品作自用。

醫務衞生局副秘書長副秘書長李力綱早前表示，現時一般市民已難循合法途徑接觸、購買另類煙，「唯一理由係2022年4月前買落嘅貨尾」，故是時候進一步管制另類煙，包括自用；當局將研究在指定日期實行，日後不再允許持有自用。