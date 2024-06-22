大角咀命案｜八旬保安疑遭人用遮及膠圍欄襲擊　街坊聞訊感難過

大角咀大同新邨大衛樓周二（18日）凌晨發生傷人案，一名33歲姓藍女子疑酒後在大廈地下與女友人爭執，其間襲擊一名85歲姓陳男保安員，令他頭部重創昏迷送院，延止昨日（21日）不治。



今日（22日）記者重返事發現場，可見大廈對開仍有血跡未清洗。有大衛樓大廈保安指，事發時閉路電視只拍到一名女子背影，看不見其正面，只知道她長頭髮，身穿黑色上衣。不過大廈保安引述街坊指，當日凌晨3許，兩名女子與事主先在室內口角，繼而走到室外繼續爭執。其間一名女子曾用遮和膠圍欄襲擊保安。他直言事件「好突然」、「咁樣打死人」；有街坊得悉事主離世後感到難過。



大廈保安引述街坊指指，當日兩名女子與事主先在室內發生口角，繼而走到室外繼續口角；地上仍遺有血跡。（翁鈺輝攝）

據了解，該名女住戶姓藍（33歲），任職廚師。周二（18日）凌晨3時許，藍女因飲醉酒，由任職售貨員的同齡林姓女友人送回家。當兩人到達大角咀埃華街99號大同新邨大衛樓住所地下時，兩人因藍女醉酒一事起爭執，藍女怒氣沖沖撇下對方，自己先一步進入大廈大堂，林女見狀尾隨上去，其時85歲陳姓男保安主動為林女開門，卻遭藍女責難，雙方隨即爆口角。

藍女情緒激動，更向保安動粗，不斷擊打其頭部，導致他昏迷不醒。林女衝上前制止不果，只好報警求助。保安由救護車送往廣華醫院搶救，據悉他其後恢復脈搏及呼吸。警方到場調查後，以涉嫌「傷人」拘捕該兩名女子，她們被扣留調查，案件交由旺角警區重案組跟進。

至今日（6月22日）地上仍有血跡。（陳麗娟攝）