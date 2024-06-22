車Cam｜一個大膠樽疑釀青馬大橋11車串燒　私家車及時煞車仍捱撞

青馬大橋今（22日）早往機場方向發生11車相撞。據報涉及的士、私家車及輕型貨車。事件中合共有6人受傷，包括3車司機及3名乘客，乘客中包括兩名分別3歲及6歲男童頸痛，全部傷者被送往瑪嘉烈醫院治理。



網上流傳事發時的車Cam影片，相信是11車中排最前的紅色私家車的司機上載。片中可見，當時青馬大橋左線封閉，只有兩線行車。紅色私家車以時速約75公里，沿右線而行，尾隨前方一輛白色寶馬私家車。其後寶馬突然急速收慢，慢慢扭左，避開在行車線上滾動的大型蒸餾水膠水樽後，便繼續前行。

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紅色私家車見狀亦減速停下，幸未與寶馬發生碰撞，但尾隨其後的的士卻收掣不及，猛撼其車尾，後方車輛亦再撞前，最終引發10車串燒車禍。被撞的紅色私家車內接連傳出多下驚呼聲，有女子急忙問道﹕「有冇事呀你？」有人則回應稱﹕「冇，啱啱撞車呀。」

上載影片的司機留言稱﹕「今早青馬交通意外實況，中線有個大膠水樽飄到快線，前面白色寶馬急刹車，好彩我刹得切，但後面車就冇咁好彩，我被撞了三次！有D（啲）頭暈！」

警方於上午11時48分，接獲上址發生兩宗車禍。其中一宗車禍中，一輛私家車收慢停車，後方5輛分別的士、輕型貨車及私家車收掣不及撞上。一名輕型貨車司機心口及腰痛、一名私家車司機頭、腳、手受傷，同車乘客亦腳受傷，全部被送院治理。

相若時間，在附近位置亦有2輛私家車及1輛的士發生相撞。當時兩輛私家車因應前方交通狀況收慢，後方的的士收掣不及撞上，幸3車中無人受傷。

及至中午12時11分，再有一輛私家車收慢，被後方一輛輕型貨車追撞。私家車的男司機，以及車上2名分別3歲及6歲男童受輕傷，頸部疼痛，由救護車送院。

青馬大橋往機場方向發生11車相撞，據報涉及的士、私家車及輕型貨車。（Bosco Chu圖片）

青馬大橋往機場方向發生11車相撞，據報涉及的士、私家車及輕型貨車。（Bosco Chu圖片）