清水灣二灘女子遇溺　一度昏迷送院搶救

撰文：黃學潤 吳詠瑩
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今日（23日）上午10時45分，清水灣二灘一名女子遇溺，獲救時陷入昏迷，救護人員將事主送往將軍澳醫院搶救，幸其後回復清醒，警方正調查事故原因。

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