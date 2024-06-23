可疑車玩轉北區大嶼山　警終在屯門尋獲揭套假牌　重案組緝3男女

昨午（22日）一輛本田藍色私家車遇查時逃走，與警方爆發「追逐戰」，玩轉上水、元朗、大嶼山等地，更一度於青朗公路逆線，場面驚險。警方今日（23日）表示，昨日在上水截查該車時，有人拒絕合作，人員口頭警告無果，揮警棍擊破車窗，惟司機沿青朗公路及青馬大橋逃走，並在八鄉撞及一輛警車。警方最終於屯門亦園村尋獲該車，相信該車被套上假牌，當時已人去車空，屯門警區重案組正追緝3名男女歸案。



涉事私家車曾於青朗公路往九龍方向、大欖隧道收費廣場前1公里，突然逆線駛回元朗方向。

警方表示，昨日（22日）大埔警區交通檢控隊人員在地點上水粉嶺樓路巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，警員再於馬適路截查該車，並要求男司機打開車門，惟司機拒絕合作，警員向發出口頭警告不果後，使用警棍擊破其車窗。

其後私家車沿青朗公路往九龍方向逃去，其間撞向位於地點八鄉東匯路的警車。私家車最後沿青馬大橋往大嶼山方向逃去。警員經調查後，於屯門亦園村發現私家，相信該車較早前被套上假牌，警員亦於車內檢獲一批紅色油漆樽和手套。

貨車急煞，地上遺下長長煞車胎痕。警車亦隨即逆線追截私家車。

經初步調查後，警方將案件列作「危險駕駛」、「交通意外無人受傷—不顧而去」、「管有物品作不法用途」及「使用虛假文書」處理，案件交由屯門警區重案組跟進，現正追緝一名男司機，兩名男女乘客，3人年齡介乎25至30歲。

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昨日網上片段可見，涉事本田藍色私家車在上水馬適路車流中間逆線，試圖逃走，但被一輛大貨車駛前攔路。交通警員包圍可疑車，其中一名警員手持警棍追上前，揮棍擊打車窗及打開其車門不果，私家車即後退，險撞向兩名警員。私家車成功突出重圍離開，警員亦登車展開追截。

另一段車cam片段顯示，涉事私家車曾於青朗公路往九龍方向、大欖隧道收費廣場前1公里，突然逆線駛回元朗方向。中線的貨車見狀急煞，地上遺下長長煞車胎痕，警車亦隨即逆線追截私家車。從另一條網民車cam影片可見，本田藍色私家車在公路近汀九飛馳、車速甚快，其車尾泵把亦已損毀，而兩輛警車緊隨其後。

本田藍色私家車在公路近汀九飛馳、車速甚快。（馬路的事 (即時交通資訊台)/Jimmy Cheung）

本田藍色私家車在公路近汀九飛馳、車速甚快。（馬路的事 (即時交通資訊台)/Jimmy Cheung）

有警車緊隨其後。（馬路的事 (即時交通資訊台)/Jimmy Cheung）