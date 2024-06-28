操作升降台燈柱懸慶回歸直幡　男工人捱的士撞盆骨重創　司機被捕

何文田發生涉及工程車及的士意外，一名工人重創。據了解，該輛工程車當時正在進行於燈柱上懸掛慶祝七一回歸直幡的工作，當時一名男工人，正在工程車後方操作升降台，以便將同事升上燈柱掛直幡。然而該名操作工人，突然被尾隨的士撞倒，盆骨重傷一度昏迷。年近八旬的士司機被捕。



一輛的士沿亞皆老街往旺角方向行駛，途經雅麗居對開時，撞傷一名男子；圖中的士並非涉案的士。（李家傑攝）

事發於今日（28日）凌晨2時許，一輛的士沿亞皆老街往旺角方向行駛，途經亞皆老街180號雅麗居對開，據悉有一輛升降台工程車停泊在快線，一名男工人則在工程車後方馬路位置，操作升降台讓同事升上位於路中心的燈柱，以懸掛慶祝七一回歸的直幡。



涉事燈柱上已懸掛了慶回歸直幡。(李家傑攝)

然而，尾隨一輛的士懷疑收掣不及，將他撞倒。男工人頓時陷入昏迷，救護員趕至現場為事主急救後，男工人稍為恢復知覺，惟經檢查後發現他盆骨受創，須立刻由救護車急送伊利沙伯醫院治理。警方接報到場調查後，拘捕涉事的78歲的士司機。



涉事燈柱上已懸掛了慶回歸直幡。(李家傑攝)

就現場所見，上址一帶已有數支燈柱上，懸掛了慶祝七一回歸的直幡；至於涉事的燈柱（E6271A），亦已掛好了直幡，但仍有數支燈柱未掛上。該直幡為兩面設計，其中一面是中文、另一邊為英文，寫上「慶祝香港特別行政區成立二十七周年」等字樣。



現場可見，數支燈柱已經懸掛慶回歸的直幡；圖中的士並非涉案的士。（李家傑攝）

警方表示，今日（28日）凌晨2時15分，一輛的士沿亞皆老街西行，當駛至亞皆老街180號對開時，懷疑撞倒一名39歲姓周男子，他正站在停泊上址特別用途車輛後方。救護員接報到場，周男盆骨受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查，78歲李姓的士司機涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕，現正被扣留調查。

一輛的士沿亞皆老街往旺角方向行駛，途經雅麗居對開時，撞傷一名男子。（李家傑攝）

涉事工人正在懸掛的直幡設有中文及英文兩面設計。(李家傑攝)

涉事工人正在懸掛的直幡設有中文及英文兩面設計。(李家傑攝)