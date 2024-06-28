新義安觀塘商廈辦紮職儀式　警踩場拘大佬等9人檢紅棍黃紙利是封

警方東九龍反三合行動組展開情報主導反三合會行動，於今日（28日）下午2時，突擊搜查一個位於觀塘商業大廈的公司單位，以涉嫌「參加三合會社團的集會」，拘捕9名本地男子（30至75歲），全部人正現被扣查。行動中，警方檢獲一些與三合會「紮職」儀式相關的物品，包括紅棍、襟花、使用過的化寶盤、寫有部分被捕人全名的黃紙、利市等。據了解，案件涉及「新義安」的紮職儀式。



行動中，警方從觀塘商廈拘捕9人，涉嫌參加三合會社團的集會。（陳浩然攝）

警方將涉案人士押上警車。（陳浩然攝）

警方東九龍總區刑事部署理警司（行政及支援）温景亨表示，行動中檢獲的「黃紙」寫上其中6名被捕人的中文全名；探員從其中一名被捕人身上，檢取一張寫上三合會的誡條及誓詞的白紙，亦在另一名被捕人身上檢獲一封裝有6,000港元的「利市」。

行動中，警方檢獲紮職儀式的紅棍。（陳浩然攝）

行動中，警方檢獲三合會紮職儀式的利市封。（陳浩然攝）

消息指，9名被捕男子同屬黑幫「新義安」人馬，其中6人獲推廌「紮職」，其餘3人分別為「大佬」、「叔父」及法事人員。

經過初步調查，警方以涉嫌「參加三合會社團的集會」罪名拘捕在場9名男子，相信他們當時正在準備舉行一個三合會的「紮職」儀式。温景亨稱，涉案單位為其中一名被捕人所註冊的公司，「有正常的生意」；被捕9人中2人報稱無業、2人已退休，其餘分別為商人、地盤工人、送貨工人和麻雀館職員等。

行動中，警方檢獲紮職儀式的襟花。（陳浩然攝）

警方重申，根據香港法例第151章《社團條例》第20條，任何人參加三合會社團集會，均為非常嚴重的罪行，一經定罪最高可判處罰款25萬元及監禁7年。

警方重申，打擊三合會活動一直是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集，並且適時作出重點執法行動。