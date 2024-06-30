南丫島黃竹角疑沉船　7人被困　救護人員趕往現場施援

撰文：黃學潤
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今日（30日）上午8時許，南丫島近黃竹角懷疑發生沉船事故，船上有7人待救，消防及救護人員已掌握船隻位置，並趕往現場施援，警方正調查事故成因。

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