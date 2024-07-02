長沙灣海麗商場女學生疑遭非禮被嚇哭　熱心街坊合力制服疑犯

長沙灣海麗商場發生懷疑非禮案。今午（2日）5時許，一名中學女生在海麗商場內一間士多購物期間，懷疑被一名男子非禮，女生與同行同學受驚落淚，有熱心街坊聞訊制服涉案男子，並報警將其拘捕。



長沙灣海麗商場發生非禮案，警員接報到場向被非禮的女中學生（右一）了解事件，女生學校的教師（藍恤衫者）在場陪伴。（讀者提供）

有目擊者向《香港01》表示，當時聽到商場內傳來吵鬧聲，又有人大叫「你唔好走！」，她前往現場查看，發現有兩名中學女生正在哭泣，其中一人向商場保安表示被人非禮；懷疑涉案男子則被數名街坊「撳住」呆坐一旁。

長沙灣海麗商場發生非禮案，疑犯（綠衣者）先被在場街坊制服，其後交由接報到場的警員看管。（讀者提供）

目擊者續說，有熱心街坊在場安慰女學生，着她「唔使驚」。相信是女生就讀學校的教師，以及遇事女生的母親其後相繼到場了解事件，女生母親更盛怒指罵疑犯。其後有警員接報到場，女生帶警員到士多講述事發經過；亦有警員向疑犯調查，其間更一度與疑犯口角。疑犯其後被鎖上手銬，由警員押走。

長沙灣海麗商場發生非禮案，疑犯（綠衣者）被鎖上手銬（箭咀示），由警員押走。（讀者提供）

士多老闆憶述，當時聽到店外走廊傳來吵鬧聲，有女生「喊住口咁」表示被人非禮；又指疑犯為中年男子，與被非禮的女生相信均為街坊。

長沙灣海麗商場發生非禮案，現場消息稱，一名女中學生在商場內一間士多購物時被人非禮。（林振華攝）

警方表示，於今日下午5時53分接報，指長沙灣深旺道發生非禮案，警員到場經初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名42歲姓梁男子，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。