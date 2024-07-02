大埔林錦公路四驅車逆線扒頭　再剷行人路　66歲男司機涉危駕被捕

警方表示，留意到網上片段顯示上月（6月25日）傍晚約6時，一輛私家車於大埔坪朗村由小路右轉入林錦公路時；一輛私家車逆線駛至，並駛上行人路離開，造成危險，事件中無人受傷。新界北總區交通調查隊人員經深入調查後，今日（7月2日）拘捕一名66歲本地男司機，涉嫌危險駕駛。被捕人已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。



有司機於當日（6月25日）上傳涉事車Cam片，畫面可見他正從小路出大路，並右轉至林錦公路。有私家車見狀已閃燈及減速讓其駛離。惟當他駛出時，一輛鈴木（Suzuki）四驅車逆線迎面駛至，幸好他及時剎停才沒有碰撞。事後四驅車沒有返回正線，反而右駛剷上行人路。雙方更一度「對峙」近5秒，片主更形容車上司機和乘客「睥到行一行」。

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大埔林錦公路有四驅車逆線爬頭行車，之後更剷上行人路離去被公審。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

不少網民批評批評四驅車司機駕駛態度欠佳，「紅Van都停定讓佢入返線，咁都上行人路走」、「喺至少兩個車位小巴後面抽上嚟，好兇狠喎」、「過馬路嘅行人就真係俾佢買起」；亦有網民支持片主舉報對方。

警方呼籲，道路使用者，無論司機或者行人，應該留意四周環境情況，並應謹記遵守交通燈號及其他交通規則，切勿貪一時之便捷，而罔顧自己或其他道路使用者安全。根據香港法例374章道路交通條例，危險駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁3年，罰款港幣25,000元及停牌2年。