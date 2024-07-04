將軍澳綁架案｜3歲男童脫險留醫兒科病房　護士白紙遮大門玻璃

將軍澳發生擄人勒贖事件，一名3歲男童，昨光天白日下在商場內被人掩嘴擄走，家人被勒索66萬顆泰達幣（折合約港幣515萬元）。探員通宵追蹤，卒於今日（4日）清晨在區內拘捕兩名涉案人士，救回肉參。現時3歲男童在將軍澳醫院兒科病房留醫檢查，相信為男童家屬的女子在醫院陪伴及了解情況，同時探員亦在場繼續調查事件，醫院護士用白紙遮掩病房門玻璃。消息稱警方稍後會進一步交代案件詳情。



3歲男童獲救後留醫將軍澳醫院兒科病房留醫。探員到醫院調查事件，護士用白紙遮掩大門玻璃。（鄭嘉惠攝）

3歲男童獲救後留醫將軍澳醫院兒科病房留醫。（鄭嘉惠攝）

相信是男童家人的女子到醫院了解情況。（鄭嘉惠攝）

深夜時份，大批警員在將軍澳廣場商場保安室翻看閉路電視，並向附近其他商場及商舖查問。記者現場所見閉路電視遍佈商場。消息稱，警方在昨日（3日）下午約4時30分接獲報案，指一名3歲男童於將軍澳區被人強行帶走。案件交由有組織罪案及三合會調查科接手調查。警方在今日清晨約5時25分，於將軍澳區成功救出該男童，並拘捕兩名人士。

網上廣傳一張閉路電視照片，可見有人用手巾掩住兒童的嘴後抱走。

探員到醫院調查事件。（鄭嘉惠攝）

網上昨晚（3日）廣傳數張照片，包括一張閉路電視圖片，可見一名兒童，被一個身穿淺色衫、戴鴨嘴帽的人用手巾掩嘴抱走。而另外的圖片包括一張警員到場調查的相片；一張剪貼而成、以簡體字印上「想小朋友安全 不可報警」字樣，及「下載Telegram」以聯絡一個帳號。最後一張圖片，則相信是聯絡該帳號後的Telegram對話截圖，對方指「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66顆USDT（泰達幣）」，要求將該虛擬貨幣轉入一個地址，更稱「見不到有USDT到場，不會再上線」；同時，該截圖亦上載了一張小童的近照，可見其打側身睡覺。

綁匪要脅66萬USDT，即逾500萬元港幣。

網上圖片可見有軍裝警員曾到現場調查。

相信是拍攝到過程的閉路電視鏡頭。

事發現場為將軍澳廣場二樓一間食物雜貨店門外。

大批便衣探員到將軍澳廣場保安室翻看閉路電視片段。

大批便衣探員到將軍澳廣場保安室翻看閉路電視片段。

大批便衣探員趕至將軍澳廣場調查。

大批便衣探員趕至將軍澳廣場調查。