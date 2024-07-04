將軍澳綁架案｜3歲男童被綁架　消息：藏參地點為天晉

警方繼續調查將軍澳擄人勒索案，消息指，男童偕家人及朋友在將軍澳廣場逛街時被擄走，而藏參地點為附近屋苑天晉。



一名3歲男童，昨光天白日下在商場內被人掩嘴擄走，家人被勒索66萬顆泰達幣（折合約港幣515萬元）。探員通宵追蹤，今日（4日）清晨在區內拘捕兩名涉案人士，救回肉參。消息指，事發時男童隨母親、母親友人、友人的子女在商場逛街，突然發現男童失蹤，其後接獲勒索的訊息；而藏參地點為同區屋苑天晉。現時男童在將軍澳醫院兒科病房留醫檢查，探員亦在場繼續調查，並檢走證物。



3歲男童獲救後留醫將軍澳醫院兒科病房留醫。探員到醫院調查期間護士用白紙遮掩大門玻璃。（鄭嘉惠攝）

3歲男童（紅圈示）獲救後留醫將軍澳醫院兒科病房留醫。（鄭嘉惠攝）

消息稱，警方在昨日（3日）下午約4時30分接獲報案，指一名3歲男童於將軍澳區被人強行帶走。案件交由有組織罪案及三合會調查科接手調查。警方在今日清晨約5時25分，於將軍澳區成功救出該男童，並拘捕兩名人士。

網上廣傳一張閉路電視照片，可見有人用手巾掩住兒童的嘴後抱走。

探員到醫院調查事件。（鄭嘉惠攝）

探員在醫院調查事件，檢走證物。（鄭嘉惠攝）

昨晚（3日）網上廣傳數張照片，包括一張閉路電視圖片，可見一名兒童被一名身穿淺色衫、戴鴨嘴帽的人，用手巾掩嘴抱走。另外的圖片還有警員在場調查；一張剪貼而成，以簡體字印上「想小朋友安全 不可報警」字樣；「下載Telegram」以聯絡一個帳號；最後一張圖片，相信是聯絡該帳號後的Telegram對話截圖，對方指「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66顆USDT（泰達幣）」，要求將該虛擬貨幣轉入一個地址，更稱「見不到有USDT到場，不會再上線」，該截圖附有小童近鏡照片，可見他正側身睡覺。

綁匪要脅66萬USDT，即逾500萬元港幣。

網上圖片可見有軍裝警員曾到現場調查。

相信是拍攝到過程的閉路電視鏡頭。

事發現場為將軍澳廣場二樓一間食物雜貨店門外。

大批便衣探員到將軍澳廣場保安室翻看閉路電視片段。

大批便衣探員到將軍澳廣場保安室翻看閉路電視片段。

大批便衣探員趕至將軍澳廣場調查。

大批便衣探員趕至將軍澳廣場調查。