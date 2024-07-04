將軍澳綁架案｜兩女疑財困擄走3歲童　初步與受害家庭不認識

一名3歲男童昨日（3日）在將軍澳廣場被掩嘴擄走，藏參於附近豪宅屋苑「天晉」，家人遭勒索值逾500萬元的泰達幣（USDT）作為贖金。警方經追查後，今日（4日）清晨極速救出肉參，並拘捕兩名女子。事件震驚全港，有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌、警司周家文及總督察王子于，下午約5時在灣仔警察總部交代詳情指，兩名被捕女子均為38歲，其中一人持雙程證，另一本地女子為單位租客。經初步調查，相信有人疑涉及財務問題而預謀犯案，初步與受害家庭不相識。



有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌（中）、警司周家文（左）及總督察王子于（右）交代案情。（陳浩然攝）

警方表示，昨日接獲一名女子報案，指與家人在將軍澳一商場逛街時，其3歲兒子被身份不明人士強行帶走，對方留低字條，指示不要報警及支付贖金。O記接手追查後，鎖定兩名疑犯，相信有人當時帶備用以運送男童的嬰兒車、替換衣服及行李箱，趁母不為意強行抱走男童，其中一名被捕人士強行擄走男童，以手掩口阻止他呼叫，帶到附近的嬰兒車，推至附近公園後，另一被捕人士用行李篋會合，將男童放入篋內，再帶到一個單位。

警方迅速鎖定並監視單位，趁時機成熟，於清晨5時20分破門進內，救出該名3歲男童，並拘捕兩名女子，涉嫌綁架罪；男童獲安排往醫院，沒有表面傷勢，仍然清醒，現在情況穩定，須留醫作進一步觀察。警方在單位內未搜獲任何化學物品，至於男童有無被施以有毒物質令其昏迷，仍有待醫生或法醫檢查。

警方拘捕兩名38歲中國籍無業女子，一人為本地女子，相信為單位租客；另一個持雙程證，相信涉及財務問題，為有預謀犯案，初步與受害家庭不相識，二人今晚被通宵扣查，不排除稍後會落案起訴；現階段警方未有發覺有涉嫌干犯罪案的其他人士。警方在單位內檢獲疑犯替換衣物、收藏男童的行李箱、多部電話等。過程中，家屬未給贖金，警方已成功救人。

警方續稱，不排除疑犯以為以虛擬貨幣作贖金，警方會難以追查；案發地點在商場一間店舖外，而單位為其中一名被捕人士租用作居住的地方，至於是否租用之餘，是存心用作犯案，是調查方向之一。

警方強烈譴責有犯罪分子在鬧市公然挑戰法紀，干犯嚴重案件，並強調有足夠能力和決心偵破嚴重案件，以保障市民生命和財產。警方續指，網上流通的資訊沒有影響警方調查及案件進度，現階段專注調本兩名疑犯，搜集更多證據作檢控。

持雙程證女疑犯被扣留於將軍澳警署，今午2時許由救護車送往將軍澳醫院。她黑布蒙頭，在有組織罪案及三合會調查科（O記）探員押解下送院，於傍晚約6時離開醫院。

將軍澳綁架案共中一名女疑犯黑布蒙頭，由救護車送院。（翁鈺輝攝）

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3歲男童獲救後留醫將軍澳醫院兒科病房留醫。探員到醫院調查期間護士用白紙遮掩大門玻璃。（鄭嘉惠攝）

昨晚（3日）網上廣傳數張照片，包括一張閉路電視截圖，可見一名兒童被一名身穿淺色衫、戴鴨嘴帽的人，用手巾掩嘴抱走；另有圖片顯示警員在場調查，有一張剪貼而成，以簡體字印上「想小朋友安全 不可報警」字樣、「下載Telegram」以聯絡一個帳號。

最後一張圖片，相信是聯絡該帳號後的Telegram對話截圖，對方指「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66萬顆USDT（泰達幣）」，要求將該虛擬貨幣轉入一個地址，更稱「見不到有USDT到場，不會再上線」，該截圖附有小童近鏡照片，可見他正側身睡覺。

3歲男童（紅圈示）獲救後留醫將軍澳醫院兒科病房留醫。（鄭嘉惠攝）

網上廣傳一張閉路電視照片，可見有人用手巾掩住兒童的嘴後抱走。

綁匪要脅66萬USDT，即逾500萬元港幣。

網上圖片可見有軍裝警員曾到現場調查。

大批便衣探員到將軍澳廣場保安室翻看閉路電視片段。

大批便衣探員到將軍澳廣場保安室翻看閉路電視片段。

大批便衣探員趕至將軍澳廣場調查。