將軍澳綁架案｜3歲男童遭擄走獲救 兩人被捕 警下午5時交代詳情
撰文：凌逸德
出版：更新：
一名3歲男童昨日（3日）在將軍澳廣場被掩嘴擄走，藏參於附近豪宅屋苑「天晉」，家人遭勒索值逾500萬元的泰達幣（USDT）作為贖金。警方追查後，今日（4日）清晨極速救出肉參，並拘捕兩人。
事件震驚全港，有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌、警司周家文及總督察王子于，將於下午約5時在灣仔警察總部召開記者會交代詳情。
消息稱，警方昨（3日）午約4時30分接獲報案，指一名3歲男童於將軍澳區被人強行帶走。有組織罪案及三合會調查科（O記）接手調查後，警方今日（4日）清晨約5時25分，於將軍澳區成功救出該男童，拘捕兩人。
其中一名被捕女疑犯，被扣留於將軍澳警署，今午2時許由救護車送往將軍澳醫院。她黑布蒙頭，在有組織罪案及三合會調查科（O記）探員押解下送院。
+4
昨晚（3日）網上廣傳數張照片，包括一張閉路電視截圖，可見一名兒童被一名身穿淺色衫、戴鴨嘴帽的人，用手巾掩嘴抱走；另有圖片顯示警員在場調查，有一張剪貼而成，以簡體字印上「想小朋友安全 不可報警」字樣、「下載Telegram」以聯絡一個帳號。
最後一張圖片，相信是聯絡該帳號後的Telegram對話截圖，對方指「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66萬顆USDT（泰達幣）」，要求將該虛擬貨幣轉入一個地址，更稱「見不到有USDT到場，不會再上線」，該截圖附有小童近鏡照片，可見他正側身睡覺。