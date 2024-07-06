警辦中小學國安問答比賽總決賽　蕭澤頤：青少年工作要由細做

西區警區與教育界去年12月舉辦「國安有您·有理·有里」國安教育計劃，提供一個橫跨7個多月的體驗式學習旅程，由起初來自西區警區38間中小學，至後來港島總區內其他中小學都參與其中，並於今日（6日）舉辦「國安有您·有理·有里」國安問答比賽總決賽暨頒獎典禮。出席嘉賓包括警務處處長蕭澤頤及警務處副處長（國家安全）簡啟恩等。蕭澤頤在致辭時表示，學生從中獲得國安知識，從而培養出愛國、愛港精神及加強國民身份認同，並強調青少年工作要「由細做、持續做、一齊做」。



總決賽小學組及中學組分別由聖公會聖彼得小學及西區少年警訊獲得冠軍，兩隊表現出色，對國情及國家安全的知識瞭如指掌。另外，比賽中段亦安不同持份者上台，與現場觀眾分享對國安的看法及參與計劃後的得著。

警方指，在7個月的活動期間，「國安有您·有理·有里」計劃共舉辦至少17次與國家安全相關的活動，參與人數達2,700人次。活動形式包括線上問答比賽、總體國家安全觀講座，以及一系列體驗式參觀學習活動，包括到訪立法會，了解立法會的職能和運作模式。其後亦由律政司副司長張國鈞帶領參加者參觀昂船洲軍營。