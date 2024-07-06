港去年車禍傷亡人數較2021年減四成　東九龍設委員會推廣道路安全

由警務處東九龍總區聯同區內人士成立的東九龍道路安全活動委員會，今日（6日）在東華三院「東蒲」舉辦「東九龍道路安全活動委員會就職典禮暨道路安全嘉年華」。警務處處長蕭澤頤致辭時稱，全港去年車禍死傷人數較2021年減四成，東九龍總區今年首季數字亦較去年同期減七成，可見眾人共同努力下可減少車禍死傷數，惟意外中涉長者及行人比例仍高，故有需要提高長者及途人道路安全意識。他希望委員會能令更多道路使用者注重道路安全，創建「路上零意外」的城市。



東九龍道路安全活動委員會為第一個於警隊總區層面成立的道路安全活動委員會，委員會由37位熱心貢獻社區以及關注道路安全的成員組成，包括主席朱志明、副主席方奕聰、史東甫博士、朱俊豪博士、柳欣榮及莊裕坤。典禮由蕭澤頤任主禮嘉賓，並邀請中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室九龍工作部副部長祝小東，以及觀塘區、西貢區和黃大仙區民政事務專員主持啟動禮。

蕭澤頤表示，香港警隊一直致力提高公眾安全及保障生命，道路安全多年來均列入為警務處處長首要行動項目之一。於2023年交通意外中，全港涉及死亡及嚴重受傷人數共有1,189人，較2021年下降近四成。東九龍總區涉及死亡及嚴重受傷人數，近期亦錄得大幅下降，由2023年第一季的63人大幅下降至2024年第一季的19人，下降率近七成，可見死亡及嚴重的交通意外的數字，在大家共同努力下是持續下降的。雖然數字有所下降，但當中涉及長者及行人比率分別達到百分之26及47，故提高長者及行人的道路安全，是值得關注。

蕭澤頤亦表示，維護道路安全是所有道路使用者的共同責任，無論駕駛者或行人都要格外留神。除警方會繼續宣傳、教育及執法外，更重要的是與社會不同持份者合作，舉辦不同形式的活動，透過大家相互合作、環環緊扣的關係，產生協同效應，強化市民的道路安全意識及警覺性，惠及更多東九龍區的道路使用者，從而減低交通意外數字及傷亡人數。

他期望藉着委員會的成立，能進一步鞏固警隊與社區及各持份者的合作關係，展現出警隊與社區合作的重要性，讓更多道路使用者注重道路安全，共同將香港創建成「路上零意外」的城市。