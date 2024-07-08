中環報紙檔被偷$2000貨　警迅速鎖定疑犯　六旬漢再犯案即被捕

中環一間報紙檔上周六（6日）被人盜去約20包香煙及約30包紙巾，總值約2000元。警方昨日（7日）拘捕一名62歲姓陳男子，涉嫌干犯「盜竊」及「外出時未有攜帶身份證明文件」被捕，現正被扣留調查。



報紙檔遇竊。（李家傑攝）

警方在7月6日接獲一名68歲女子報案，指其位於中區皇后大道中及閣麟街交界的一報紙檔有搜掠痕跡。經初步點算，約20包香煙及約30包紙巾懷疑被盜去，被盜貨物總值約2000元。

警方表示，十分重視案件，中區警區特遣隊人員經深入調查及翻查附近大量閉路電視後，立即採取行動，並在昨日（7日）早上在該報紙檔附近發現一名男子形跡可疑，遂上前截查，在該男子的手拉車上，檢獲8部屬於上址報紙檔的流動電源充電裝置。經初步調查，該名62歲姓陳本地男子涉嫌「盜竊」及「外出時未有攜帶身份證明文件」被捕，現正被扣留調查，案件交由中區警區刑事調查隊第6隊跟進。初步相信被捕人亦與上述7月6日的盜竊案件有關。

現場安裝閉路電視。（李家傑攝）

警員到場調查。（李家傑攝）

警方重申，「盜竊」是非常嚴重的罪行。根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。警方藉此呼籲商戶加強防盜措施，包括安裝智能閉路電視、鎖好門窗等，亦應避免存放大量現金或貴重物品在商鋪內。\另外，人員是次透過閉路電視系統成功追尋嫌疑人及偵破案件，可見於公眾地方安裝閉路電視的滅罪成效。