中環報紙檔遇竊失$2000香煙及紙巾　警追查拘六旬漢

中環一間報紙檔上周六（6日）被人盜去約20包香煙及約30包紙巾，總值約2000元。警方昨日（7日）拘捕一名62歲姓陳男子，涉嫌干犯「盜竊」及「外出時未有攜帶身份證明文件」被捕，現正被扣留調查。



報紙檔遇竊。（李家傑攝）

警方在7月6日接獲一名68歲女子報案，指其位於中區皇后大道中及閣麟街交界的一報紙檔有搜掠痕跡。經初步點算，約20包香煙及約30包紙巾懷疑被盜去，被盜貨物總值約2000元。

中區警區特遣隊人員經深入調查及翻查附近大量閉路電視後立即採取行動，並在昨日（7日）早上在該報紙檔附近發現一名男子形跡可疑，遂上前截查，其後在該男子的手拉車上檢獲8部屬於上址報紙檔的流動電源充電裝置。經初步調查，該名62歲姓陳本地男子涉嫌「盜竊」及「外出時未有攜帶身份證明文件」被捕，現正被扣留調查，案件交由中區警區刑事調查隊第6隊跟進。初步相信被捕人亦與上述7月6日的盜竊案件有關。

現場安裝閉路電視。（李家傑攝）

警員到場調查。（李家傑攝）

警方重申，「盜竊」是非常嚴重的罪行。根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。警方藉此呼籲商戶加強防盜措施，包括安裝智能閉路電視、鎖好門窗等，亦應避免存放大量現金或貴重物品在商鋪內。另外，人員是次透過閉路電視系統成功追尋嫌疑人及偵破案件，可見於公眾地方安裝閉路電視的滅罪成效。