元朗劏房單位半夜冒煙起火　兩人吸入濃煙送院　其中一男陷半昏迷

元朗發生火警。凌晨2時許，金輝徑33號金禧樓一個住宅單位，據報冒出大量濃煙，消防接獲多個報案，趕至現場並協助疏散數十名居民，同時派出煙帽隊開喉灌救，期間發現1男1女傷者，懷疑吸入濃煙受傷，遂將兩人救到地點交由救護員接手急救。兩人先後由救護車送元朗博愛醫院治理，其中一名男子陷入半昏迷，須戴上氧氣罩協助呼吸。消防及警方正調查火警起因。



其中一名男傷者送院時半昏迷。

據了解，起火樓層為5樓一個「劏房」單位。其中男傷者為上址單位住客，女傷者則為住在4樓的鄰居。有街坊指，上址大廈經常有人為電動單車充電，而電動單車則擺放在門外走廊、地下等地方，不過暫仍未得悉是否與起火原因有關。

火警現場為金輝徑33號一單位。

有居於起火單位同層的男住客表示，事發時正在睡覺，「我未開門，已經成間房都係煙」，當時單位沒有停電、電力正常。他曾向窗口外望，見到樓下有警員和消防，大叫問「係咪火燭」，有警員大聲回應「有消防上緊樓救人」，他才確定是發生火警，並相信自己是最遲一批離開火場的居民，他指出，今次同層對面起火單位有多人居住，未知火警原因，他過往曾聽聞街坊投訴涉事單位充電問題，但自己未曾了解過。

大廈地面擺放了電動單車。

救護員在現場戒備，警方正調查事件。

警員進入大廈調查。

起火現場為大廈5樓一單位。

大批居民漏夜疏散。

男傷者送院時半昏迷。