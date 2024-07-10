彌敦道比亞迪電動巴士追撞前方九巴釀11人傷　有手抱幼童被拋落地

油麻地發生車禍。今（10日）晚9時許，據報一輛6號線九巴沿彌敦道行駛，途至近文明里附近時疑收掣不及撞向另一輛9號線九巴。救援人員接報到場，發現多名男女受輕傷，即場為他們初步處理傷口後，全部傷者由救護車送往廣華醫院治理。警方現正調查事件起因。九巴指，車禍釀11人受傷，正調查事件。



現場消息指，涉事6號線九巴為比亞迪國產電動巴士，當時該車駛至文明里站時，疑收掣不及撞向前方一輛9號線九巴。意外後，一名九巴司機及6名乘受輕傷送院治理。現場可見，涉事6號線巴士擋風玻璃嚴重碎裂，有玻璃碎片散落地上。

油麻地兩輛九巴相撞，意外後，車內有7名男女受輕傷。（梁偉權攝）

涉事九巴擋風玻璃碎裂呈蜘蛛網狀。（梁偉權攝）

6號線九巴乘客盧先生表示，當時巴士車速並不高，只是慢慢停定「埋站」，詎料前方的9號巴士未有開行，結果他乘坐的巴士「追尾」撞向前方巴士。盧稱，當時車上有人手抱一名年約3至4歲的幼童，意外發生當刻幼童被拋落地，「突然間追尾撞咗埋去，車上有小朋友被人扔咗出嚟！」。他續指意外發生後車內一度混亂，但之後乘客們都冷靜下來，要求司機開門下車。盧表示，下層乘客約有4至5個受傷，傷者都有明顯瘀痕，大部分都是撞傷及扭傷；被拋落地的幼童則由家長帶走，未有留在現場。

九巴乘客盧先生接受訪問時表示，巴士突然「追尾」，有手抱小朋友被拋落地。（任葆穎攝）

九巴就事件回覆《香港01》。九巴發言人指，晚上9時許， 一輛九巴6號線巴士沿彌敦道往旺角方向行駛，到油麻地永星里附近，與一輛九巴9號線巴士發生交通意外，九巴9號線巴士車長及11位乘客受傷。九巴已派員慰問受傷乘客，並會調查事件。

油麻地兩輛九巴相撞釀7傷。（任葆穎攝）

多名傷者由救護車送往醫院治理。（梁偉權攝）