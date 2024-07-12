翠屏北邨險墮樓｜老翁腳勾晾衫架嗌救命　大隻仔衝入屋救人

觀塘翠屏北邨翠柳樓今午（12日）發生驚險墮樓案，穿白背心的老翁疑晾衫期間意外失足跌出窗外，在晾衫架倒豎蔥式「吊吊揈」。得知事發經過的鄰居向《香港01》記者憶述，當時老翁只得腳部「勾」着晾衫架，高聲驚叫「救命」，對落兩層單位一名「大隻仔」聽到叫聲即跑上樓，幸老翁未有鎖上單位大閘，「大隻仔」得以衝入單位捉住老翁以防他墮樓。



觀塘翠屏北邨一名男子疑晾衫時失足幾乎墮樓，由他人及時捉住腳部救回一命。（陳先生提供）

事主鄰居符女士表示，意外跌出窗外的老翁姓馬，以往與3個孩子同住，但孩子長大後成家立室相繼搬走；馬翁近年亦體弱多病，不時有救護車到來將他送院。

觀塘翠屏北邨翠柳樓有人幾乎墮樓，獲他人及時捉住腳部救回。（fb香港突發事故報料區及討論區）

符女士指當時在家中聽到「救命」叫聲，她走近窗邊查看，赫見「馬生喺窗口嗰度，晒衫嗰度『撠』住係咁吊，叫『救命』。」

後來樓下一名年輕男子聞聲趕至，由於馬翁單位大門鐵閘沒有上鎖，年輕男子於是衝入單位，邊拉着馬翁，邊又喊出單位號碼大叫「救命」，着其他人幫忙報警。據了解，救人的年輕男子居於涉事單位對落兩層，身形健碩。

觀塘翠屏北邨一名男子疑晾衫時失足跌出單位掛於晾衫架（箭咀示）時，獲他人及時捉住腳部救回一命。（梁偉權攝）

觀塘翠屏北邨翠柳樓一名老翁疑晾衫期間意外失足跌出窗外，其鄰居符女士憶述，當時聽到「救命」叫聲，驚見老翁腳部「勾」着晾衫架呼敷。（梁偉權攝）

隨後在大廈樓下修理電單車的街坊陳先生聽到救命聲，抬頭張望，驚見馬翁倒吊大廈外，被人捉住腳，捉住他的「大隻仔」施救者則驚呼﹕「我扶咗好耐喇！我隻手唔夠力喇！」陳聞言急忙跑上樓協助捉住事主，再由隨後到場的消防及警察接手，消防「飛將軍」將馬翁救回安全位置。

協助救人的熱心街坊陳先生。（梁偉權攝）

事發在今午3時13分，警方接報指一名男子在翠屏北邨翠柳樓的危險位置，幸獲他人及時捉住腳部才不至墮地。事主獲救後雙眼紅腫，鼻子下方有血跡，清醒被送往聯合醫院治理。

觀塘翠屏北邨一名男子疑晾衫時失足墮樓，由他人及時捉住腳部救回一命，事主眼部紅腫、鼻下有血跡，清醒送院。（梁偉權攝）