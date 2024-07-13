澳門外傭涉偷錢遭禁錮受私刑　不堪壓力墮斃　女警僱主及男友被捕

澳門4月發生外傭墮樓死亡事件，案件於本月有進一步發展。澳門司警調查期間，懷疑其僱主曾經非法禁錮涉嫌偷錢的外傭及行私刑，最終外傭不堪壓力一躍而下。當局拘捕一名任職治安警的36歲姓梁女子，以及其任職導遊的34歲姓薛男友，二人涉嫌「嚴重脅迫」、「剝奪他人行動自由」及「不當扣留證件」罪被落案起訴。



(澳門司警網頁圖片)

根據澳門傳媒報道，當局於4月29日早上8時23分接報，指一名東南亞籍外僱於黑沙環中街一棟高層住宅單位墮斃。據當時僱主梁女及薛男口供，懷疑死者因早前盜去家中共6萬澳門元利市錢，東窗事發後尋短，惟當局經調查後發現另有內情。

外傭曾割手自殘被阻止 再受盤問終墮樓

據調查所得，二人揭發偷錢事件後，於4月28日晚上扣起死者的證件及翻查電話內容，隨後一直盤問至翌日（29日）凌晨2時許，最終死者承認盜竊。為防死者逃走，薛男曾以膠紙綑綁死者雙手，並取走其護照離開單位。梁女則於凌晨5時許繼續盤問死者，其間死者一度入廁所割手自殘，梁女阻止後通知薛男返回單位，並繼續盤問死者。直至29日早上8時許，死者疑不堪壓力，再次入廁所並將門反鎖，最終從廁所氣窗一躍而下，梁女發現後向司警報案。

司警調查僱主行為為死者帶來精神折磨

司警調查發現二人得悉外傭偷錢後未有報警，反而私下盤問及限制對方人身自由，同時亦刻意隱瞞私刑行為，當局於周三（7月10日）傳召及在關閘截獲二人。司警表示，僱主的行為為死者帶來精神折磨，最終釀成慘劇，將以涉嫌「嚴重脅迫」、「剝奪他人行動自由」及「不當扣留證件」罪落案起訴。

(澳門司警網頁圖片)

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