林錦公路小巴撞飛兩狗一死一傷　私家車男女目擊爆粗︰咁都撞X到

林錦公路發生撞斃狗隻車禍，釀成一死一傷。動保組織「毛守救援」在facebook專頁上載影片，顯示昨晚（13日）11時許， 一輛往大埔墟25K綠色專線小巴在林錦公路近寨乪路行駛，迎面撞到兩隻混種唐狗，前線義工接獲求助，到場發現其中一隻口吐鮮血當場死亡， 倒臥在馬路邊，被撞斃的雄狗身上有晶片，未絕育，體型龐大超過40公斤；至於另一隻同被撞傷，身形較小，事後逃離現場。



「車cam」私家車正在行駛，男聲指出現場有兩隻狗，女聲估計「有人養」、「睇住佢，喺前面…由佢去」。（毛守救援 facebook專頁影片截圖）

兩狗隨即走到對面線。（毛守救援 facebook專頁影片截圖）

片中可見，事發昨晚（13日）11時許，「車cam」私家車正在行駛，男聲指出現場有兩隻狗，女聲估計「有人養」、「睇住佢，喺前面…由佢去」，兩狗隨即走到對面線，剛巧對面線有一輛小巴駛經，其間有人響號，但最終小巴猛撞兩犬，兩狗隨即被撞飛，小巴司機隨即下車。

剛巧對面線有一輛小巴駛經，其間有人響號，但最終小巴猛撞兩犬，兩狗隨即被撞飛。（毛守救援 facebook專頁影片截圖）

剛巧對面線有一輛小巴駛經，其間有人響號，但最終小巴猛撞兩犬，兩狗隨即被撞飛。（毛守救援 facebook專頁影片截圖）

「車cam」私家車男女先後爆粗，男聲狠批「X你X，咁都撞X到，有冇搞X錯」，女聲則指「痴X線，報警」。

被撞斃的雄狗由白布遮蓋。（毛守救援 facebook專頁圖片）

毛守救援上載多張圖片，可見被撞斃的雄狗由白布遮蓋，涉事小巴司機在場接受警員調查，狗隻遺體現由義工搬回毛守獸醫中心暫放，將轉交善終公司處理。

涉事小巴司機在場接受警員調查。（毛守救援 facebook專頁圖片）

警方回覆《香港01》查詢時指，昨晚（13日）11時06分，警方接報指小巴在林錦公路近寨乪路往元朗方向撞到兩狗，正循交通意外動物受傷方向調查。