保華建業再涉拖薪　工人上勞工處求助　追討$2000萬薪酬

承建多項政府工務工程的保華建業，早前爆出拖欠房協項目地盤工人薪金。今日（15日）有負責港島路政署工程的工人指，遭保華建業拖欠6月份薪金，共約2000萬元。60至70名工人今日早上到勞工處求助，有人手持寫上「有汗出，冇糧出」的紙皮抗議。



有不具名的三判「仁利工程有限公司」工友向《香港01》表示，工程為屬路政署擁有，於2020年4月開始，主要包括管理和維修香港島的公共道路（快速公路除外），包括進行相關斜坡、道路構築物、隧道、園境設施和小規模道路改善工程。他指，由於保華建築欠薪，導致作為三判的仁利工程有限公司無法支付工人6月薪金，初步估計約2000萬元，影響約120名三判工人及旗下分判商。

有60至70名工人到勞工處追討欠薪。（讀者提供）

另外，有負責渠務工程工人李先生指，較早前曾與保華辦公室交涉，聲稱公司明言：「講到明唔出糧，你去勞工處啦」。李先生說，有工人被拖欠6月薪金，有工人未獲賠償全額遣散費，現一同到勞工處求助。

《香港01》正向勞工處及路政署了解。

工人到勞工處追薪，有人手持寫上「有汗出，冇糧出」的紙皮抗議。（讀者提供）

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今年5月25日，有數十名工人在安達臣道發展區的安禧街房協居屋「朗然」地盤追討欠薪。有二判工人表示，約百名工人由4月起被拖欠薪金，工種包括釘板、紮鐵、平水、天秤及雜工等，欠薪金額約千萬元。

約30名工人5月25日於安達臣道發展區、由保華建業承建的房協資助房屋項目「朗然」地盤追討欠薪，展示寫上「有汗出沒糧出」、「無良僱主」的木板及帆布。(資料圖片／黃偉民攝)

根據《香港01》早前報道，今年5月保華相關公司，被四間公司入稟高等法院，追討債項及合約、服務款項，共計730多萬元。

早前消息指，政府也關注保華建業集團的運作情況，發展局、房屋署等多個部門人員已舉行會議，由財政司副司長黃偉綸統籌，就如何應對保華未能如約按時完成工程作商討及制定方案。