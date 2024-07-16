海關搜3艘赴美、韓遠洋船　檢走私雪種及貴價電子產品值$8,000萬

海關於7月9日及11日，展開聯合行動打擊海運走私，並搜查3個前往韓國與美國的40呎貨櫃，檢獲總值8,000萬元的未列艙單貨物，包括第二類危險品雪種及貴價電子產品。相關貨櫃原報稱運載地氈、儲物袋、膠手套、橡膠製品等廉價貨品。海關相信，如貨品順利運出，走私商可賺取約700萬元的稅額差價，案件暫時無人被捕與未知貨品目的地，海關會繼續調查。



海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任林駿興（左）及港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察韓錦文（右）交代案情。（黃煦緻攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任林駿興指，海關以X光檢視該3個貨櫃，察覺貨物雜亂而多種，密度與報稱貨品不一。7月9日，海關先在兩個報稱前往美國的貨櫃，檢獲2500個為石油氣壓縮體的雪種、混雜香水等貨品紙箱。本來兩個貨櫃均報稱裝有地氈、膠樽、儲物袋。海關指，走私販以香水等貨品紙箱裝雪種，以求掩人耳目。

行動中，警方檢獲的香水包裝。（羅敏妍攝）

另外，7月11日，海關又在一個前往韓國的貨櫃檢獲血氧機、火牛、觸控底板、充電器等高價電子產品及電話配件。林駿興提及，當時海關檢查貨櫃，移開膠手套後，發現內藏的走私電子器材。

行動中，海關檢獲走私的充電器。（羅敏妍攝）

行動中，海關檢獲的走私貨物。（羅敏妍攝）

海關表示，走私販若成功可賺取約700萬的稅額差價；案件中檢獲的雪種，其實是屬於第二類危險品，運輸和儲存皆受危險品條例所規管，出口前要向海事處申請。此案寄貨人身分為海外公司，仍在調查貨品來源調查，暫時未有人被捕。海關重申，走私為嚴重罪行，經定罪最高可被判罰款200萬及監禁7年。

行動中，海關檢獲的電話配件。（羅敏妍攝）

行動中，海關檢獲走私的電子零件。（黃煦緻攝）