將軍澳警區模擬演習打擊鄉郊爆竊　坑口鄉村擬今年內裝200部CCTV

暑假剛開始，不少市民會離港外遊，警方料未來兩個月鄉郊爆竊風險較高。在今年首5個月，將軍澳警區內的鄉郊爆竊案已達12宗，較去年同期增加近9%。該警區今日在西貢相思灣村進行反爆竊演習，派出鄉郊巡邏隊、警犬隊及無人機等，追捕疑犯。警方又表示將於今年底前，協助坑口18條鄉村的在村內重點位置，安裝200部閉路電視，建構「CCTV守護網」。



將軍澳警區今日（16日）在西貢相思灣村進行反爆竊演習，模擬追捕村屋爆竊案疑犯。（梁偉權攝）

將軍澳警區特遣隊主管督察文立衡指出，今年首5個月區內的12宗鄉郊爆竊案當中，損失最大的一宗案件，財物總值達26.9萬元，當中包括現金、擺設和裝有鑽石首飾的夾萬。他未有正面回應相關案件的破案率，但強調警方非常注重鄉郊爆竊案件，會全力偵查。

戶主屋內煮飯用膳 賊人照入屋爆竊

文立衡又稱，警方留意到在過去的鄉郊爆竊案，匪徒會選擇依山而建的屋苑作犯案目標，在入黑時用山坡叢林掩護，乘機犯案。即使戶在正在屋內煮飯或用膳，有匪徒亦照樣明目張膽入屋爆竊，警方對此表示關注。鄉郊巡邏隊亦在受爆竊屋苑的後山發現絲帶，綁在行山人士不會去的地方，且直達涉事單位，相信是不法之徒留下，方便犯案。

將軍澳警區利用無人機，以英語、粵語及印尼語廣播，提升村民防範鄉郊爆竊意識。（梁偉權攝）

他表示，為防範發生鄉郊爆竊案，警方除加強巡邏外，將軍澳警區野外巡邏隊及警犬隊會定期演習，提升警區反鄉郊爆竊能力；亦會使用無人機，以英語、粵語及印尼語廣播，提升村民防範鄉郊爆竊意識，有需要時更會使用無人機進行搜捕行動。

將軍澳警區調查鄉郊爆竊案時，如有需要會使用無人機進行搜捕行動。（梁偉權攝）

無人機熱能探測尋匪蹤 助調配地面人員擒賊

今午進行的反爆竊演習，警方正正出動小型無人機隊，操控無人機飛上半空，利用熱能探測協助搜尋匿藏在密林中的疑犯，鎖定其位置後，再調配地面的鄉郊巡邏隊及警犬隊人員，帶同警犬上前截停及拘捕疑犯。

將軍澳警區調查鄉郊爆竊案時，如有需要會使用無人機進行搜捕行動。（梁偉權攝）

將軍澳警區今日（16日）在西貢相思灣村進行反爆竊演習，模擬利用無人機及熱能探測搜捕疑犯，並調派地面人員擒賊。（梁偉權攝）

將軍澳警區今日（16日）在西貢相思灣村進行反爆竊演習，派出鄉郊巡邏隊及警犬隊在地面搜捕疑犯。（梁偉權攝）

另外，將軍澳警區署理警民關係主任、署理總督察黃建甄表示，該警區會協助坑口18條鄉村，分析定理形勢、評估罪案情報後，讓相關鄉村策略性地在村內重點位置，加裝閉路電視，建構「CCTV守護網」。

黃指出，相關閉路電視由社會賢達贊助，涉款近8萬元，初步擬安裝200部閉路電視，料在今年底前完成。該些閉路電視將由村民自行管理，不會直接接駁到警署，但若有案件發生時，村民將向警方提供相關片段協助調查。

將軍澳警區派出野外巡邏隊、小型無人機隊及警犬隊，在西貢相思灣村進行反爆竊演習。（梁偉權攝）

警方呼籲清水灣道一帶居民，如在暑假期間外出或外遊，除提醒家傭好好看管門戶，亦建議他們通知物管及鄰居，發揮鄰舍守望相助精神。同時，警方指出警民合作亦是反鄉郊爆竊策略的重要一環，呼籲市民如發現任何可疑情況，或聽到不尋常聲音，應立即致電999報案，或致電將軍澳警區特遣隊24小時熱線6277 4500。