竹園南邨貨車起火　黑煙攻上半空消防救熄　邨民：嚇到醒咗│有片

黃大仙發生汽車起火事件。17日凌晨3時左右，據報一輛停泊在竹園南邨街市對開的貨車，突然起火冒煙。消防接報後趕至現場開喉灌救，未幾將火救熄，事件中無人受傷。消防正調查起火原因。警方將案件暫列「汽車起火」調查。



有竹園邨居民拍攝到事發時貨車起火冒煙。(圖片來源：FB Jenny Kwan/黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......))

有竹園邨居民拍攝到事發時，有大量黑煙攻上半空，並將相片傳到社交媒體居民群組上。有其他居民回應指：「救熄咗啦，我聞到陣燒燶味道，嚇到醒咗」。

有竹園邨居民拍攝到事發時黑煙攻上半空。(圖片來源：Yiu Yiu/FB「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」)

涉事車輛為一輛24噸運菜貨車，港人司機林先生表示，他從內地經文錦渡運送蔬菜抵港，並於上址卸貨，惟當卸貨期間，車頭位置突然起火。由於火勢相當猛烈，他只能報消防求助。

根據讀者提供片段可見，起火位置接近車頭電池位。(讀者提供片段截圖)

初步調查後相信火警起因無可疑。根據讀者提供事發片段可見，起火位置懷疑為車頭電池位，隨後火勢越燒越猛，全車如陷入火海。消防正調查火警是否與車頭電池有關。

根據讀者提供片段可見，起火位置接近車頭電池位。(讀者提供片段截圖)

貨車未幾陷入火海，消防到場開喉灌救。(讀者提供片段截圖)

貨車未幾陷入火海，消防到場開喉灌救。(讀者提供片段截圖)

貨車未幾陷入火海，消防到場開喉灌救。(讀者提供片段截圖)

貨車未幾陷入火海，消防到場開喉灌救。(讀者提供片段截圖)

貨車未幾陷入火海，消防到場開喉灌救。(讀者提供片段截圖)

貨車未幾陷入火海，消防到場開喉灌救。(讀者提供片段截圖)

有竹園邨居民拍攝到事發時貨車起火冒煙。(圖片來源：Jenny Kwan/FB「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)

司機林先生(右)向消防員講述事發情況。(陳永武攝)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)