竹園邨貨車焚毀疑遭縱火　黑煙攻上半空　邨民：嚇到醒咗│有片

黃大仙發生汽車起火事件。17日凌晨近3時，據報一輛停泊在竹園南邨街市對開的運菜貨車，突然起火冒煙。消防接報後趕至現場開喉灌救，未幾將火救熄，事件中無人受傷。消防正調查起火原因，初步懷疑起火原因有可疑，交予警方列作「縱火」案跟進。



有竹園邨居民拍攝到事發時貨車起火冒煙。(圖片來源：FB Jenny Kwan/黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......))

有竹園邨居民拍攝到事發時，有大量黑煙攻上半空，並將相片傳到社交媒體居民群組上。有其他居民回應指：「救熄咗啦，我聞到陣燒燶味道，嚇到醒咗」。

有竹園邨居民拍攝到事發時黑煙攻上半空。(圖片來源：Yiu Yiu/FB「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」)

涉事車輛為一輛24噸運菜貨車，港人司機林先生表示，他從內地經文錦渡運送蔬菜抵港，並於上址卸貨。惟當開尾板卸貨期間，車頭位置卻突然起火。由於火勢相當猛烈，他只能報消防求助。

根據讀者提供片段可見，起火位置接近車頭電池位。(讀者提供片段截圖)

根據讀者提供事發片段可見，起火位置懷疑為車頭電池位，隨後火勢越燒越猛，全車如陷入火海，須待消防開喉始將火救熄。消防初步調查後，相信起火原因有可疑，交由警方調查。

根據讀者提供片段可見，起火位置接近車頭電池位。(讀者提供片段截圖)

警方回覆指，於凌晨2時42分接獲車主報案，指其位於竹園道15號一市場對開的中型貨車起火。經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列作「縱火」，交由黃大仙警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。案件中沒有人受傷。

貨車未幾陷入火海，消防到場開喉灌救。(讀者提供片段截圖)

貨車未幾陷入火海，消防到場開喉灌救。(讀者提供片段截圖)

貨車未幾陷入火海，消防到場開喉灌救。(讀者提供片段截圖)

貨車未幾陷入火海，消防到場開喉灌救。(讀者提供片段截圖)

貨車未幾陷入火海，消防到場開喉灌救。(讀者提供片段截圖)

貨車未幾陷入火海，消防到場開喉灌救。(讀者提供片段截圖)

有竹園邨居民拍攝到事發時貨車起火冒煙。(圖片來源：Jenny Kwan/FB「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)

司機林先生(右)向消防員講述事發情況。(陳永武攝)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)

涉事貨車車頭被焚毀，火勢被撲滅後，消防繼續開喉射水降溫。(陳永武攝)