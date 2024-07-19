葵涌道的士撼防撞欄後翻轉　零件毀巴士車窗釀4傷　往葵涌全線封

葵涌道發生交通意外。今日（19日）清晨6時許，一輛的士沿葵涌道往葵涌方向行駛，至荔景邨對開分岔位失事，猛撞風琴式防撞攔後「打筋斗」反轉路中，司機被困。其間的士有零件甩脫，飛撞落一輛九巴，打爛巴士玻璃窗。兩車共4人受傷，由救護車送院。



運輸署宣布，因交通意外，葵涌道（往葵涌方向）近荔景邨的全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。

的士四輪朝天橫亘路中，消防到場救人。（黃煦緻攝）

的士四輪朝天橫亘路中，消防到場救人。（黃煦緻攝）

現場消息稱，的士載着一名女乘客沿路往葵涌方向，至分叉位位置切線，但告失控，猛撞路中風琴式防撞欄，繼而「打筋斗」反轉路中。其間有零件甩脫，打中駛經九巴的左邊車窗，落車門後面兩塊玻璃粉碎。

的士零件甩脫，打中駛經九巴的左邊車窗，落車門後面兩塊玻璃粉碎。

的士反轉路中，雜物跌出，車身損毀車門移位變形。司機一度被困，要由到場消防員救出，女乘客則自行落車，在路邊等候協助。

與此同時，巴士車窗碎片散落座位和車廂，一名老婦和男乘客輕傷，由救護員治理。稍後連同的士司機和女乘客，共4人送院。

女乘客在路邊待援。（網上圖片）

的士司機被困車內，有鐵騎士在場嘗試協助。（網上圖片）

九巴回覆稱，今日早上6時許，九巴一輛290線巴士行駛葵涌道近荔景邨時，遭的士翻側帶來的雜物撞破巴士下層左邊玻璃，導致兩名乘客受輕傷，九巴已派員慰問受傷乘客，並會配合警方調查事件。

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一名巴士女乘客送院。

一名巴士女乘客送院。

男乘客疑被玻璃碎濺到衣服，要脫去上衣。

的士撼風琴式防撞欄。（網上圖片）