兩日兩宗｜西非抵港男女排出97粒可卡因　法國男帶7公斤搖頭丸

海關連續兩日（19及20日）偵破兩宗航空旅客販毒案，分別涉體內藏毒及用行李箱藏毒。海關周五（19日）為一對從西非國家幾內亞抵港、報稱來港從商的外籍男女進行清關，他們無法交代行程惹疑，至今在醫院排出97粒共重1公斤的懷疑可卡因。



周六（20日），海關檢查一名從法國抵港外籍男子的寄艙行李時，又起獲7公斤懷疑搖頭丸。兩宗案件毒品總值約200萬元。3人被各控以一項販運危險藥物罪，明日（22日）西九龍裁判法院提堂。海關相信西非來港男女，收取2至3萬元報酬，鋌而走險。

海關共檢獲1公斤懷疑可卡因、7公斤懷疑搖頭丸，市值約港幣200萬元。（王譯揚攝）

從西非抵港男女報稱來港從商 醫院內排出1公斤可卡因

海關毒品調查科高級調查主任邱健偉表示，7月19日，海關人員於香港國際機場，為一對由西非國家幾內亞科納克里，經阿聯酋杜拜抵港的男女進行清關，海關人員查問兩名男女來港目的，他們報稱為採購貿易事務，惟提供不到行程詳情，引起海關人員懷疑他們體內藏毒，於是將他們兩人帶到醫院進行檢查。

至翌日（20日），經醫生檢查後確認，他們兩人各自體內藏有異物，隨即以涉嫌販運危險藥物罪被捕，案件隨即交由毒品調查科跟進。男子和女子分別為48歲25歲，均報稱為商人，至今日（21日）下午3點，兩名被捕人士已排出97粒，共重1公斤的可卡因，估計市值約70萬元。初步調查顯示，兩名旅客收取2萬至3萬元，作為販毒報酬。

海關毒品調查科高級調查主任邱健偉交代案件。（王譯揚攝）

法國抵港無業男 揭寄艙行李藏7公斤搖頭丸

7月20日，海關亦為一名從法國巴黎抵港的外籍男子進行清關，他當時攜帶一件寄艙行李、兩件手提行李。經X光檢查下，人員發現寄艙行李影像有可疑，於是用更深入方式，成功在行李內的被單及夾層，搜獲共重7公斤的搖頭丸，估計市值約130萬元。海關人員隨即以販運危險藥物將他拘捕，男子57歲報稱無業，同樣收取報酬販毒。

兩宗航空旅客販毒事件檢獲的1公斤懷疑可卡因、7公斤懷疑搖頭丸，市值共約200萬元。3名被捕外籍抵港旅客，被各控以一項販運危險藥物罪，明日（7月22日）西九龍裁判法院提堂。

海關會繼續留意國際販毒趨勢，適時調整執法策略，根據風險管理原則，重點抽查來自高風險地區旅客，清關檢查，從源頭高效打擊毒品，阻止流入本港。海關呼籲市民，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。