珍惜生命│元朗16分鐘內揭兩命案　菲籍男自縊殞命　六旬翁墮樓亡

元朗昨晚於16分鐘內揭發兩宗懷疑自殺案，一名68歲男子及一名46歲外籍女子身亡。



男事主由救護車送博愛醫院後不治。(資料圖片)

周日（21日）晚上8時正，警方接獲上址保安報案，指發現一名姓曾68歲男子，倒臥在元朗朗屏邨賀屏樓對開，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，事主昏迷被送往博愛醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信事主從上址一平台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解事主已退休，近來發現患病，相信因病厭世尋死。

女子在元朗安興街一單位自縊亡。(資料圖片)

至晚上8時16分，警方接獲一名46歲外籍男子的朋友報案，指男事主在元朗安興街5至9號一單位內，懷疑以尼龍繩上吊。救援人員接報到場，男事主於現場被證實死亡。據了解死者菲律賓籍，任職飛機維修員，警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

求助網站和熱線：

【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288