車CAM直擊｜西貢私家車越雙白逆線行駛　撼對頭車釀兩傷

西貢大網仔路今早（22日）發生交通意外，兩架私家車迎頭相撞，兩名司機俱傷。網上流傳事發車CAM片段，可見黑色私家車沿路行駛，在一個右彎時突然越過雙白線，逆線與對頭車迎頭相撞。



網民熱議事故，質疑司機不專心駕駛，又不解私家車為何突然切線，直問「有咩要避」、「對面車真係慘」，紛紛對對頭車表示同情。

網上流傳一車cam片段，直擊今早（22日）上午西貢大網仔路一宗交通意外，片段拍下私家車沿路行駛，逆線駛過一架綠的，之後私家車在圈道突然切線「cut雙白」，下一秒即與對頭車迎頭相撞。（CheungBlenki／車cam L（香港群組））

網上流傳一車cam片段，直擊今早（22日）上午西貢大網仔路一宗交通意外，片段拍下私家車沿路行駛，逆線駛過一架綠的，之後私家車在圈道突然切線「cut雙白」，下一秒即與對頭車迎頭相撞。（CheungBlenki／車cam L（香港群組））

網上流傳一車cam片段，直擊今早（22日）上午西貢大網仔路一宗交通意外，片段拍下私家車沿路行駛，逆線駛過一架綠的，之後私家車在圈道突然切線「cut雙白」，下一秒即與對頭車迎頭相撞。（CheungBlenki／車cam L（香港群組））

警方今日（22日）上午7時39分接報指2輛私家車於西貢大網仔路近大環村相撞，據報其中一輛私家車冒煙，2名司機均受輕傷，救護人員到場將傷者送往將軍澳醫院治理。

現場圖片可見，兩車迎頭相撞，車頭均告損毀，其中一輛私家車處逆線狀態。消防員及警員合力將橫亙在來回線的私家車搬離。

2輛私家車於西貢大網仔路近大環村相撞。（Focker Ng圖片）

西貢大網仔路2私家車迎頭相撞，近大環村實施單線雙程行車。（網上圖片）

拖車公司到場將涉事私家車拖走。（黃梓霖攝）