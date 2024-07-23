鄭秀文紅館演唱會現黃牛假門票　最誇貴原價4倍　警拘5男子涉詐騙

正在紅館舉行的「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站」出現假門票，警方接報有巿民在網上及場館外買到虛假門票，經調查後拘捕5名男子涉嫌詐騙。警方檢獲多張原價$680的門票，黃牛黨最誇炒貴4倍至$3,300；而假門票仿真度高，提醒巿民在非官方渠道購買門票時要小心。



鄭秀文正在紅館舉行13場演唱會。（資料圖片）

九龍城警區刑事總督察陳海量稱，警方近期接獲多宗報案，指有市民在網上及表演場館外分別以現金或網上轉賬方式購買表演活動的門票，進場時被表演場所告知門票失效，並確認所購買的是虛假門票。

有人在小紅書上載圖片稱「黃牛都被抓了」。（網上圖片）

有人在有小紅書上載圖片稱「黃牛都被抓了」。（網上圖片）

警方經調查後發現該批門票模仿官方門票的防偽特徵，包括紙質、字體、二維碼及雷射防偽標籤等，而不同受害人購買的虛假門票當中，印有相同的座位編號。由於其仿真度十分高，騙徒亦會主動提出現場交易及驗票，以換取受害人的信任。

假門票模仿官方門票的防偽特徵，包括紙質、字體、二維碼及雷射防偽標籤等。

九龍城警區刑事調查隊經過調查，鎖定一名疑犯，並於上周五（19日）於該名疑犯再次出現於場館外時採取拘捕行動，同時拘捕另外4人，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」。5人年齡由31至46歲，暫獲准保釋候查，案件交由九龍城區刑事調查隊第8隊跟進。

有人在現場目標拘捕過程，上載到小紅書稱「黃牛都被抓了」，被捕人鎖上手銬，一字排開；另有人在帖文留言，指聽到被捕人涉嫌賣假飛。

警方稱，門票以$1,500至$3,300發售。

警方重申「以欺騙手段取得財產」是嚴重罪行。根據香港法例210章《盜竊罪行條例》，任何人以欺騙手段而不誠實地取得屬於另一個人的財產，意圖永久剝奪該另一人的財產，即屬犯罪，可處監禁10年。

警方亦藉此提醒市民，不要輕信騙徒的驗票方法，提防從非官方渠道購買各類型活動門票，避免向不明來歷的人士購買門票，以免墮入騙徒的陷阱。

九龍城警區刑事總督察陳海量提醒巿民，由非官方渠道購買門票要小心。（馬耀文攝）

「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站」原定日期為去年7月14至30日共13場，但因為鄭秀文受2019新型冠狀病毒後遺症影響而延期，延期補場場次日期為本月12日至28日，門票分3類：$1,080、$680及$380。

但是次假門票的價值，由$1500至$3300不等，換言之原價$680元的門票，最誇張被炒貴超過4倍。

是次假門票的價值，由$1500至$3300不等，換言之原價$680元的門票，最誇張被炒貴超過4倍。

Sammi正在紅館舉行演唱會。（資料圖片）

演唱會原定日期為去年7月，但因為鄭秀文受2019新型冠狀病毒後遺症影響而延期至今。（資料圖片）