觀塘IVE後山可疑品｜4人涉案被捕　警方下午5時交代案情

香港專業教育學院（IVE）觀塘分校後山昨日（23日）發現可疑化學品及軍刀武器。警方及消防今日（24日）繼續到場調查，機動部隊亦到場協助。警方一共拘捕4名涉案人士，年齡介乎13至15歲，4人全都在東九龍居住及就讀，正調查是否與反修例事件有關。警方將於今日下午5時召開記者會交代案情。



職業訓練局（VTC）今日（24日）回覆《香港01》查詢表示，香港專業教育學院（觀塘分校）較早前發現化學品，並已通報警方跟進處理，院校會全面配合有關工作。據了解，被捕人並非職訓局學生。

大批警員到場支援。（馬耀文攝）

警員在案發大專院校後山調查，該處可通往翠屏邨，並封鎖一條樓梯。（馬耀文攝）

警方及消防今日繼續到場調查。（馬耀文攝）

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現場為觀塘曉光街25號香港專業教育學院（IVE）觀塘分校，據了解，案發山邊可通往翠屏邨，警方封鎖山邊一條樓梯調查。消息稱，警方亦在現場檢獲斧頭、軍刀、剪鉗等武器，並發現約20樽可疑化學品，正由爆炸品處理課人員檢驗。

反恐特勤隊（CTRU）昨日曾到場調查，消防亦同場協助，救護車在場戒備。

觀塘IVE後山驚現可疑物品，現場圖片顯示，地面遺下燒焦痕跡及疑似曾燒過的柴枝，並有斧頭、燒杯、滅火筒及膠手套等。

觀塘IVE後山驚現可疑物品，現場圖片顯示，涉事地點為IVE後山斜坡一個類似「騎樓底」的隱蔽位置。

▼周三（23日）晚上各部門在場進行調查



反恐特勤隊（CTRU）到場。（梁偉權攝）

本周三（24日）凌晨大約1時，爆炸品處理課及反恐特勤隊等警員帶同證物離開。

爆炸品處理課（EOD）人員到場。（左朗星攝）

警員檢走部分物品調查。（左朗星攝）