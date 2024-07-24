觀塘IVE後山可疑品｜4初中生被捕　電話藏製爆炸品化學程式

香港專業教育學院（IVE）觀塘分校後山昨日（23日）發現可疑化學品及軍刀武器。警方及消防今日（24日）繼續到場調查，機動部隊亦到場協助。警方一共拘捕4名涉案人士，年齡介乎13至15歲，涉嫌「管有爆炸品」、「串謀製造爆炸品」及「無牌藏有槍械」等罪。4人全都在東九龍居住及就讀，正調查是否與反修例事件有關。警方今日下午5時許召開記者會交代案情，稱4名被捕少年分別就讀中一及中二，其中一人疑有黑幫背景，警方正調查被捕人犯案動機、有否涉及政治目的或被人操控，以及有無同黨。



警方稱，4名被捕人屬朋友關係，已相識約7年，均在住所或附近被捕，其中一人被捕時正身處另一被捕人的住所。警方又指，在其中一名被捕人的住所檢獲爆炸品，並在其電話內發現製作爆炸品的化學程式的照片，及瀏覽相關網站的紀錄；亦在另一被捕人的電話發現多段影片，拍下其中一被捕人在案發現場燒物品的片段。

警方表示，在現場發現面積約5000平方呎的斜坡上，有大量不同種類化學物品，總數達90個樽及袋，包括固體、液體及粉狀，並發現多處燒焦痕跡，亦發現大量實驗室器具、防毒面罩及武器，包括斧頭、軍刀及電槍。爆炸品處理課到場調查後，發現少量懷疑爆炸品，以及多種可製爆炸品的化學品和山埃，當中部分化學品穩定性較低，政府化驗所等人員已將相關物品檢走。

警方經調查後亦發現其中一名被捕少年在案發後將一袋物品帶離住所，交予另一被捕人棄置，警方其後在觀塘一公屋斜坡起回該袋，在袋內發現爆炸品、化學品、電子磅、護目鏡及膠手套。

職業訓練局（VTC）今日（24日）回覆《香港01》查詢表示，香港專業教育學院（觀塘分校）較早前發現化學品，並已通報警方跟進處理，院校會全面配合有關工作。據了解，被捕人並非職訓局學生。

大批警員到場支援。（馬耀文攝）

警員在案發大專院校後山調查，該處可通往翠屏邨，並封鎖一條樓梯。（馬耀文攝）

警方及消防今日繼續到場調查。（馬耀文攝）

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現場為觀塘曉光街25號香港專業教育學院（IVE）觀塘分校，據了解，案發山邊可通往翠屏邨，警方封鎖山邊一條樓梯調查。消息稱，警方亦在現場檢獲斧頭、軍刀、剪鉗等武器，並發現約20樽可疑化學品，正由爆炸品處理課人員檢驗。

反恐特勤隊（CTRU）昨日曾到場調查，消防亦同場協助，救護車在場戒備。

觀塘IVE後山驚現可疑物品，現場圖片顯示，地面遺下燒焦痕跡及疑似曾燒過的柴枝，並有斧頭、燒杯、滅火筒及膠手套等。

觀塘IVE後山驚現可疑物品，現場圖片顯示，涉事地點為IVE後山斜坡一個類似「騎樓底」的隱蔽位置。

▼周三（23日）晚上各部門在場進行調查



反恐特勤隊（CTRU）到場。（梁偉權攝）

本周三（24日）凌晨大約1時，爆炸品處理課及反恐特勤隊等警員帶同證物離開。

爆炸品處理課（EOD）人員到場。（左朗星攝）

警員檢走部分物品調查。（左朗星攝）