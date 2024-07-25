跨部門油尖打擊非法勞工兼掃黃　25男女被捕

警方表示，油尖警區經深入調查和情報分析，昨日（24日）聯同入境事務處展開代號「冠軍」及「烽火」的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，並拘捕25人。



執法人員拘捕25人。（警方提供）

行動中，執法人員拘捕23名內地女子、1名內地男子及1名非華裔女子，年齡介乎16歲至59歲，他們分別涉嫌「違反逗留條件」、「逾期居留」、「行使虛假文書」及「未得授權在香港接受僱傭工作」，所有被捕人現正被扣留調查，案件將交由相關部門跟進。

據了解，被捕非華裔女子來自印尼，持印尼護照，涉案內地男女則持雙程證，案件將由入境處繼續跟進。

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年，而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。